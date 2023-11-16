世界盃外圍賽｜國足只揀一入籍兵鬥泰國　主帥：本土或歸化無分別

世界盃亞洲區外圍賽第二圈在今晚（16日）掀起序幕，中國隊首戰作客泰國，力爭打響頭炮。國足今仗未有揀選巴西的入籍兵，主帥恩高域直言，無論是本土或是入籍兵，大家都是代表中國隊。重賞之下，必有勇夫，泰國迎戰中國前，球隊總經理開出獎金，鼓勵眾將未來兩仗全力爭勝。



2026年由美國﹑加拿大﹑墨西哥合辦的世界盃，決賽周球隊數目首度增至48隊，亞洲區擁有8.5個席位，出線機會比以往大。中國隊當然希望自2002年再度打入世界盃決賽周，首關先要第二圈脫穎而出，在韓國﹑泰國及新加坡的C組中取得頭兩名。

國足首戰作客泰國隊，早前沒有乘坐包機，低調抵達曼谷，而國足的24人名單中，只得李可（Nico Yennaris，又譯恩拿利斯）一名入籍兵，蔣光太則因傷未有入選，而來自巴西的艾克森卻再度落選。

國足坐經濟艙慳家抵曼谷 泰國主場擁強大數據︱世界盃外圍賽

國足早前抵達泰國，備戰世界盃亞洲區外圍賽第二圈首戰。（新華社）（新華社）

國足抵達曼谷。（網上圖片）

中國隊主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯揚科維奇）坦言無論是本土或是入籍兵，大家都是中國隊的球員，「歸化與非歸化球員對我們來說沒有分別，所有球員都是代表中國隊，大家都是懷着動力及爭勝之心來到這裏。」

即使泰國隊世界排名112位，但他們的主場紀錄不俗，近10場主場出擊錄得7場勝仗，內媒紛紛表示國足沒有必勝的把握，並指國足近兩場的目標是取得兩分。恩高域強調，麾下都充滿雄心壯志，目標是在今仗全力爭勝。

中國隊主帥恩高域表示，無論是歸化或是非歸化球員，大家都是代表中國隊。（新華社）

至於泰國隊方面，泰國隊總經理伍倫盼（Nualphan Lamsam）更出動獎金，希望在對中國及新加坡的賽事取得佳績，「大家都是為國出戰，為了提高士氣，未來兩仗攻入一球，全球就獲得100萬泰銖，若球隊晉級第三圈的話，就會有1000萬泰銖的獎金。」

泰國隊總經理伍倫盼運用銀彈戰術，提升士氣。（資料圖片／Getty Images）

2026世界盃亞洲區外圍賽：



2026世界盃亞洲區一共獲得8.5個席位



亞洲區外圍賽次圈階段，36支球隊分為9個小組作賽，每組4隊，所有對手均要面對主、客賽事，小組頭兩名將晉身第3圈賽事及自動獲得亞洲盃參賽資格。



第3圈18支球隊分為3個小組，每組6隊，同樣是採取主客對賽制，小組頭兩名6支球隊直接獲得2026世界盃決賽周入場券。小組3、4名6支球隊進入第4圈賽事，6隊分為2個小組作賽，每組各3隊，各隊在中立場互相對戰一次，小組首名兩隊出線決賽周，次名兩隊晉身第5圈賽事，以兩回合主客制決出勝負，勝方可獲參加洲際附加賽資格。洲際附加賽6支球隊將爭奪2026世界盃決賽周最後兩席。

