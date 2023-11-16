女子歐聯｜車路士末段兩爭議判決賽和皇馬　網民：白日之下被打劫

女子歐聯分組賽D組首輪，由車路士面對皇家馬德里，這場大戰最終以2：2結束，本應是一場精彩的入球大戰，不過今仗焦點再度落在球證身上，連續出現爭議判決。車路士主帥希思（Emma Hayes）賽後十分不滿，表示這本應是一場3：1的勝仗，認為球證判決令人震驚及尷尬（embarrassing）。



希思任職車路士教頭10年，為「藍軍」橫掃本土錦標，惟獨欠一座歐聯冠軍獎盃。今場皇馬開賽10分鐘，便由世界盃奪冠功臣卡莫娜（Olga Carmona）打開紀錄，之後查莉絲（Niamh Charles）在41分鐘為車路士扳平比數，卡爾（Sam Kerr）在74分鐘建功助藍軍反超至2：1。

卡爾（右）在74分鐘助車路士反超至2：1。（車路士官網）

第一次爭議判決出現在比賽第78分鐘，當時皇馬的卡斯迪露（Athenea del Castillo）從右路推進，車路士的法利明（Jessie Fleming）從側後方將其鏟跌，卡斯迪露即使在禁區內倒地，但犯規的地點明顯處於禁區外，球證卻直指十二碼點，車路士眾將對判決相當驚訝。皇馬由卡莫娜操刀中鵠，助皇馬追成2：2平手，車路士眾將顯得十分無奈。

法利明犯規一刻，很明顯卡斯迪露仍未進入禁區。（Youtube截圖）

直至補時第5分鐘，車路士過頭長傳入禁區，查莉絲後上入楔，在門前巧妙地射入網窩，惟正當她與隊友長開雙臂慶祝絕殺時，旁證卻舉旗示意她越位，這名左閘見狀一臉難以眾信。

看慢鏡重播，隊友長傳一刻，後上的查莉絲前方仍有5名皇馬防守球員，與越位線亦有4至5個身位，若然是她越位的話確實是天方夜譚。當時處於越位位置的卡爾，進攻過程中沒有觸球，只有輕輕跳起，在是收步時與對方球員身體發生輕微碰撞，疑因為這個動作而干擾防守球員，故此球證表示越位。

接應長傳一刻，查莉絲與越位線有4至5個身位距離。（Youtube截圖）

希思：判決令人震驚及尷尬

車路士今場在形勢上佔據優勢，控球率高達62%，20次起腳比對方多16次。球隊因爭議判決痛失兩分，希思賽後接受訪問時難掩失望與不滿。她稱讚球隊表現出色並控制了比賽，「然後……我們領先至2：1，便出現了令人震驚的判決。那絕不可能是十二碼，（犯規）是在禁區外。」

她又不滿查莉絲的絕殺被吹走：「之後我們在比賽快結束時攻入合法一球……」說到這裏希思輕嘆一聲並無奈苦笑，「老實說我不能再說更多了。」

接受Eurosports訪問時，她直斥球證相關判決令人尷尬：「我要查一下為何那入球被取消。是查莉絲（越位）嗎？不是。那是卡爾干擾到門將嗎？她當時跟門將有7碼之隔，門將身旁根本沒有任何人。我無法理解這個判決。我認為這場比賽的比數應該是3：1，但被搶劫（robbed）了。」從女子歐聯官網顯示，當時越位的是查莉絲。

有車路士球迷稱球隊「白日之下被打劫」，亦有大量網民為車路士抱不平：「我不是這兩間球會的球迷，但這場比賽的球證實在太荒謬」、「車路士要面對13個球員仍是頂尖球隊」、「即使我不喜歡車路士也被這樣的判決激怒，他們怎麼能預期這樣的女子足球可以吸引觀眾！？」