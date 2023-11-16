世界盃外圍賽︱韓國最強陣5：0大勝新加坡　孫興慜80分鐘一度倒地

韓國在2026世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事旗開得勝，主場5：0大勝新加坡。

編入C組的韓國，與中國、泰國及新加坡同組，韓國陣中擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉、黃喜燦、曹圭成等一流球星，今晚（周四）先對新加坡，韓國主場應戰精銳盡出，五大巨星悉數在陣，以獅子撲兔姿態出戰。



韓國前鋒曹圭成為球隊開紀錄，展開大勝序幕。（Getty Images）

韓國強陣應戰，面對主守的新加坡，上半場攻勢雖多，但大部時間無甚甜頭，直到23分鐘高波傳中，曹圭成施展空中霸王本色頭槌二傳予門前的李在成近門射入，遭旁證舉旗指曹圭成越位在先，入球被判無效。從慢鏡可見，曹圭成似乎沒有越位，可是由於亞洲區外圍賽不設VAR，因此以現場裁判的判決為準。

新加坡防守高度集中，一一瓦解韓國的攻勢，直到44分鐘韓國終由曹圭成先開紀錄，半場1：0領先。

孫興慜領韓國大勝新加坡。（Getty Images）

韓國隊上半場僅領先一球，下半場攻力全面發揮，先在49分鐘由狼隊翼鋒黃喜燦射成2：0，63分鐘一次右路攻勢，隊長孫興慜在禁區邊右路接應後推順起腳，一記金球將比數拉開至3：0。

黃義助68 分鐘射入十二碼，加上完場前5分鐘李剛仁精彩遠射得手，韓國5：0大勝新加坡。他們將在下周二（21日）作客中國，可是今場80分鐘孫興慜遭對手從後踢跌倒地，當時他狀甚痛苦，治理近兩分鐘才一拐一拐離場，不過他之後重返場內踢至完場。

即使如此，熱刺球迷紛紛關注孫興慜的狀況，擔心他的傷勢，韓國主帥奇連士文暫時未提供進一步消息，暫時未知會否影響韓國下場對中國孫興慜的上陣情況。

韓國對新加坡一仗精銳盡出。（韓國足總）

韓國對新加坡正選陣容：

門將 1-金承奎

後衛 2-李記帝、4-金玟哉、15-鄭昇炫、22-薛英佑

中場 6-黃仁範、10-李在城、18-李剛仁、7-孫興慜、11-黃喜燦

前鋒 9-曹圭成



2026世界盃亞洲區外圍賽說明

2026世界盃亞洲區獲得8.5個席位，外圍賽即將進入次圈階段，36支球隊分為9個小組作賽，每組4隊，所有對手均要面對主、客賽事，小組頭兩名將晉身第3圈賽事及自動獲得亞洲盃參賽資格。

第3圈18支球隊分為3個小組，每組6隊，同樣是採取主客對賽制，小組頭兩名6支球隊直接獲得2026世界盃決賽周入場券。小組3、4名6支球隊進入第4圈賽事，6隊分為2個小組作賽，每組各3隊，各隊在中立場互相對戰一次，小組首名兩隊出線決賽周，次名兩隊晉身第5圈賽事，以兩回合主客制決出勝負，勝方可獲參加洲際附加賽資格。洲際附加賽6支球隊將爭奪2026世界盃決賽周最後兩席。

韓國巨星列陣鬥中國及新加坡

韓國在世盃外亞洲區次圈小組賽，11月16日先對新加坡，11月21日再對中國，韓國主帥奇連士文公布23人大軍名單，跟10月份友賽對突尼西亞和越南兩場勝仗一樣，外流球星孫興慜、李剛仁、金玟哉、黃喜燦等悉數在陣，強勢力爭晉級資格。

奇連士文掌帥後頭5仗，韓國只得2負3和未能獲勝，並因「遙距執教」備受批評，直到9月對沙特阿拉伯終以1：0打開勝利之門，繼而在上月以4：0大勝突尼西亞、6：0大數越南取得3連勝。

韓國最新大軍名單：

前鋒：曹圭成（美迪蘭特）、黃義助（諾域治）、吳賢揆（些路迪）

中場：孫興慜（熱刺）、李剛仁（巴黎聖日耳門）、鄭優營（史特加）、黃喜燦（狼隊）、黃仁範（貝爾格萊德紅星）、李在城（緬恩斯）、洪鉉錫（根特）、文宣民（全北現代）、樸鎔宇（艾因）、李淳敏（光州FC）、

後衛：金玟哉（拜仁慕尼黑）、金英權（蔚山現代）、金珍洙（全北現代）、金太煥（蔚山現代）、薛英佑（蔚山現代）、鄭昇炫（蔚山現代）、李記帝（水原三星）

門將：金承奎（利雅德艾沙比）、宋範根（湘南海洋）、趙賢祐（蔚山現代）