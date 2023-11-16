英超｜古馬雷斯肘擊走甩紅牌　疑似球證錄音再流出：最多值黃牌

紐卡素與阿仙奴上周日（5日）英超一役，球證判決爭議仍在持續。

繼英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）公布VAR錄音，解釋安東尼哥頓（Anthony Gordon）的入球為何能「過三關」被判有效後，紐卡素中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）疑似肘擊佐真奴（Jorginho）的VAR錄音亦洩漏流出。



紐卡素與阿仙奴一役爭議不斷。（Getty Images）

PGMOL首席球證總監韋比（Howard Webb）日前在節目《Match Officials Mic'd Up》公布安東尼哥頓攻入致勝一球時，球證與VAR之間的溝通錄音，他表示當時球證團隊的判決正確，但表示般奴古馬雷斯及夏維斯（Kai Havertz）兩人都應領紅，承認球證誤判。

儘管節目之中沒有解釋為何VAR團隊未有提醒球證應出示紅牌，但一個名為「leakedlineups」的Instagram帳號在香港時間昨晚10時左右貼出被洩漏錄音，正是當時VAR團隊為此討論的內容。該錄音隨即在Reddit及X（前稱Twitter）等社交平台廣泛流傳。

般奴古馬雷斯疑似肘擊佐真奴頭部片段：

在流出的錄音中，球證艾治維（Stuart Attwell）表示沒有看到事發經過，VAR球證馬尼（Andy Madley）及助理布特（Stuart Burt）則立刻為此分析及討論是否應該判罰紅牌。

馬尼：「艾治維，我正在檢查一次可能是嚴重犯規的行為。布特你看一看，由於他正跑向對方球員，他抬起手臂。他能看到該名球員並抬起手臂，從側邊擦過（glancing blow from the side），但在我看來他沒有以此作為武器。這並非暴力行為（violent conduct），你也同意嗎？」



布特：「是的，那不太好（not nice），不過我認為這最多只值黃牌。」



馬尼：「這沒達到紅牌標準。艾治維，檢查完畢，檢查完睪。」



由於VAR團隊認為般奴古馬雷斯這次犯規未能構成紅牌，因此球證艾治維亦沒有補罰黃牌，最後般奴古馬雷斯在第88分鐘才因侵犯法比奧韋拉（Fábio Vieira）領黃。

般奴古馬雷斯未有因肘擊佐真奴臉部被處罰，直至第88分鐘才因侵犯法比奧韋拉（Fábio Vieira）領黃。（路透社）

這段錄音被不少阿仙奴球迷專頁在X上轉發，「槍迷」自然大感不滿，紛紛批評VAR球證為小丑：「這絕對是恥辱，官方應檢查此事」、「這絕對是最明顯的紅牌之一！我不明白為何會在看完重播後仍不判紅牌」、「not nice？？？？？」；此外，亦有人表示想聽夏維斯作出粗野飛鏟時的球證錄音，也有少量網民懷疑錄音真偽。

英國《每日郵報》表示已向PGMOL查詢，但對方拒絕就此事作出評論。