世界盃外圍賽｜美斯罕有動粗向對手叉頸　阿根廷主場不敵烏拉圭

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）向來都是好好先生，這名阿根廷球王在主場代表國家隊對烏拉圭，竟然為隊友出頭與對方球員衝突，更向烏拉圭球員使出「叉頸」。美斯雖然為隊友出氣，可惜球隊卻以兩球不敵對手，吞下近一年的首場敗仗。



美斯帶領阿根廷在主場出戰，在世界盃外圍賽鬥烏拉圭，賽前與舊隊友蘇亞雷斯碰相，二人相見歡，更加相擁聊天，氣氛溫馨。今仗開賽前，名宿列基美向美斯頒發銀碟，慶祝他八奪金球獎。

美斯賽前從列基美手上再獲殊榮。（Getty Images）

當球賽開始後，賽前的溫馨﹑開心氣氛一掃而空，阿根廷與烏拉圭在上半場多次發生衝突，阿根廷球員希望拿走皮球，但烏拉圭的阿拿奧祖（Maximiliano Araujo）死不放手，兩軍球員再爆衝突，隊長美斯罕有地參與其中，先撞向對方的奧利華拉，再向對手使出「叉頸」，而球證看不見美斯的動作，沒有向他出示黃牌。

美斯罕有地向對手叉頸。（路透社）

效力巴塞隆拿的守將朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）在禁區內撞射，烏拉圭41分鐘先開紀錄。阿根廷換邊後積極反撲，美斯多次罰球施射，其中一次僅僅高出射中橫楣，阿根廷仍未能追成平手，烏拉圭末段憑達雲紐尼斯一次反擊，單刀面對馬天尼斯，先作勢再起腳射破對方的「大細龍門」，同時為烏拉圭奠定2：0的勝局。

達雲紐尼斯攻入奠勝一球，烏拉圭兩球淨勝阿根廷。（路透社）

阿根廷錄得近一年來的首場敗仗，對上一次吞敗已經是上年的卡塔爾世界盃分組賽不敵沙特阿拉伯。美斯賽後表示烏拉圭是一支難打的對手，每一場球賽勝負都有可能，美斯希望球隊盡早收拾心情，準備下輪對巴西的賽事。