羽生結弦家鄉冰演熱跳BTS名曲謝幕　解感人原因：要向前看｜有片

日本「冰王子」羽生結弦在家鄉宮城舉行一連三日的冰演「羽生結弦notte stellat」，演出周日（12日）落幕。他與一代體操「全能王」內村航平合力表演、再大跳韓國天團BTS（防彈少年團）名曲《Dynamite》作結，成為社交媒體熱話。

羽生選跳《Dynamite》，背後原來有感人原因。



連續兩屆奪得冬奧男子花式溜冰金牌的羽生結弦，去年7月宣布退役、轉戰職業活動，他上月和今月都分別舉行冰演，今站冰演「notte stellat」在其家鄉宮城的宮城縣總會運動公園總合體育館舉行，而時間點亦與日本311大地震的十二周年重疊。

今次冰演其中一大焦點，在於事先張揚邀請日本體操「全能王」、去年初退役的內村航平合作演出，早已令觀眾好奇，到底體操選手如何與花滑運動員合作？

內村航平（左）與羽生結弦（右）成就日本兩位傳奇運動員的合作。（Twitter/羽生結弦 notte stellata【公式】）

到兩人合演的環節時，首先是一身黑衣綴金飾的羽生出場，他作一記四周跳後，現場燈光轉暗，穿同色系體操服內村航平，在冰場上築起的自由體操地墊上登場，彷如小型舞台，他隨即展示連續前空翻，然後兩人分別在冰上及地墊作側手翻；隨後兩人同時表演——內村在小型鞍馬上做出各種迴旋動作、羽生則在冰上作Donut Spin，場面震撼，獲觀眾報以熱烈的掌聲及歡呼聲。

另一在網上瘋傳的片段，是冰演中連日出現羽生結弦大跳BTS名曲《Dynamite》，先是在3月10日及11日以投映方式，播放羽生熱舞的影像作背景，其他表演的選手包括鈴木明子、本鄉理華、無良崇人及前世界冠軍Shae-Lynn Bourne，則在冰場上跳舞。

3月12日時，羽生則在表演尾聲、領一眾表演者繞場致謝時，一邊跳着《Dynamite》，舞步忠於原著、相當熟練，更帶動其他選手一同跳舞，全場觀眾都相當興奮，紛紛站起歡呼。

事實上，羽生在2021年早已提及過自己對BTS相當着迷，並想像如何將BTS的元素融入花式溜冰，比賽前熱身也會邊聽BTS的歌曲、邊跳舞，也早已在2021年的冰演Dreams On Ice跳過《Dynamite》。

然而羽生如此安排表演環節，背後也有重大意義，他解釋會挑選《Dynamite》作表演歌曲之一，是因為這首歌正是在2020年8月疫情爆發後推出，「這是一首在疫情時，為全世界帶來笑容的歌曲」，並引用歌詞「Shining through the city with a little funk and soul」、「Light it up like dynamite」作比喻：「我就是一顆閃亮的鑽石、照亮了夜空，是的，就像Dynamite」 。

另外，羽生在3月11日——即311地震周年當日的演出中相對平靜，在3月12日則顯得更有活力，他謝幕時跳完《Dynamite》後，解釋自己為何要如此為冰演結尾：「昨日是一個如此痛苦、傷心的日子，那是一個難過的日子，但相隔一天，我們已克服了那痛苦，我覺得我要向前看。若果我一直悲傷下去，今天就不會做得好，所以今天我很盡力，或者應該說，我努力去為大家帶來希望。」

羽生在311地震發生之時，正在宮城縣仙台市的溜冰場訓練，當時他只能踏着冰靴避難；家人雖無恙、但家園卻盡毀，當年僅16歲的他只得入住收容中心多日，當時他剛完成首個成年賽季、並成為四大洲錦標賽史上最年輕得獎者，面對巨變，他曾思考前路、甚至認為「不是溜冰的時候」，最終因為眼見春季甲子園開鑼、球兒仍全力應戰，他在震災後十多日就重新展開訓練，最終成就此後的冬奧連霸、冰上傳奇。

羽生續道，自311地震那天之後，自己12年來一直如此努力地渡過，「這個地方曾是最痛苦之地，但很高興能為大家帶來希望；同時，我希望背負着這一切繼續去溜冰，希望大家能從我的表演當中獲得一些不受國界限制的感動——希望、哀傷、慈悲……所以，我必定會繼續溜冰、繼續努力，希望大家繼續支持我。」