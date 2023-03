羽生結弦家鄉冰演熱跳BTS名曲謝幕　解感人原因：要向前看｜有片

日本「冰王子」羽生結弦在家鄉宮城舉行一連三日的冰演「羽生結弦notte stellat」,演出周日(12日)落幕。他與一代體操「全能王」內村航平合力表演、再大跳韓國天團BTS(防彈少年團)名曲《Dynamite》作結,成為社交媒體熱話。

羽生選跳《Dynamite》,背後原來有感人原因。



連續兩屆奪得冬奧男子花式溜冰金牌的羽生結弦,去年7月宣布退役、轉戰職業活動,他上月和今月都分別舉行冰演,今站冰演「notte stellat」在其家鄉宮城的宮城縣總會運動公園總合體育館舉行,而時間點亦與日本311大地震的十二周年重疊。

今次冰演其中一大焦點,在於事先張揚邀請日本體操「全能王」、去年初退役的內村航平合作演出,早已令觀眾好奇,到底體操選手如何與花滑運動員合作?

內村航平(左)與羽生結弦(右)成就日本兩位傳奇運動員的合作。(Twitter/羽生結弦 notte stellata【公式】)

到兩人合演的環節時,首先是一身黑衣綴金飾的羽生出場,他作一記四周跳後,現場燈光轉暗,穿同色系體操服內村航平,在冰場上築起的自由體操地墊上登場,彷如小型舞台,他隨即展示連續前空翻,然後兩人分別在冰上及地墊作側手翻;隨後兩人同時表演——內村在小型鞍馬上做出各種迴旋動作、羽生則在冰上作Donut Spin,場面震撼,獲觀眾報以熱烈的掌聲及歡呼聲。

另一在網上瘋傳的片段,是冰演中連日出現羽生結弦大跳BTS名曲《Dynamite》,先是在3月10日及11日以投映方式,播放羽生熱舞的影像作背景,其他表演的選手包括鈴木明子、本鄉理華、無良崇人及前世界冠軍Shae-Lynn Bourne,則在冰場上跳舞。

3月12日時,羽生則在表演尾聲、領一眾表演者繞場致謝時,一邊跳着《Dynamite》,舞步忠於原著、相當熟練,更帶動其他選手一同跳舞,全場觀眾都相當興奮,紛紛站起歡呼。

事實上,羽生在2021年早已提及過自己對BTS相當着迷,並想像如何將BTS的元素融入花式溜冰,比賽前熱身也會邊聽BTS的歌曲、邊跳舞,也早已在2021年的冰演Dreams On Ice跳過《Dynamite》。

然而羽生如此安排表演環節,背後也有重大意義,他解釋會挑選《Dynamite》作表演歌曲之一,是因為這首歌正是在2020年8月疫情爆發後推出,「這是一首在疫情時,為全世界帶來笑容的歌曲」,並引用歌詞「Shining through the city with a little funk and soul」、「Light it up like dynamite」作比喻:「我就是一顆閃亮的鑽石、照亮了夜空,是的,就像Dynamite」 。

另外,羽生在3月11日——即311地震周年當日的演出中相對平靜,在3月12日則顯得更有活力,他謝幕時跳完《Dynamite》後,解釋自己為何要如此為冰演結尾:「昨日是一個如此痛苦、傷心的日子,那是一個難過的日子,但相隔一天,我們已克服了那痛苦,我覺得我要向前看。若果我一直悲傷下去,今天就不會做得好,所以今天我很盡力,或者應該說,我努力去為大家帶來希望。」

羽生在311地震發生之時,正在宮城縣仙台市的溜冰場訓練,當時他只能踏着冰靴避難;家人雖無恙、但家園卻盡毀,當年僅16歲的他只得入住收容中心多日,當時他剛完成首個成年賽季、並成為四大洲錦標賽史上最年輕得獎者,面對巨變,他曾思考前路、甚至認為「不是溜冰的時候」,最終因為眼見春季甲子園開鑼、球兒仍全力應戰,他在震災後十多日就重新展開訓練,最終成就此後的冬奧連霸、冰上傳奇。

羽生續道,自311地震那天之後,自己12年來一直如此努力地渡過,「這個地方曾是最痛苦之地,但很高興能為大家帶來希望;同時,我希望背負着這一切繼續去溜冰,希望大家能從我的表演當中獲得一些不受國界限制的感動——希望、哀傷、慈悲……所以,我必定會繼續溜冰、繼續努力,希望大家繼續支持我。」