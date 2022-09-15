花式溜冰︱超越羽生結弦的男人　美國17歲天完整跳4A創歷史︱有片

美國17歲天才少年馬利寧（Ilia Malinin）近日在正式比賽中完成4A難度的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel），且着地時沒有跌到，成為花式溜冰界首人，超越前輩、日本「冰王子」羽生結弦（Yuzuru Hanyu）。



馬利寧日前於美國國際花式溜冰經典賽（U.S. International Figure Skating Classic）中，成功完成4A難度的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel），並且完美落地。

其實在今年初的北京冬奧，日本「冰王子」羽生結弦便曾挑戰花式溜冰史上首次「4A」，但他落地時跌倒，被評為完成動作但回轉不足、並不完美。馬利寧早前已試過在訓練中順利完成「4A」，這次他在正式比賽中再完美地做一次，並獲國際滑冰聯盟（ISU）認證，因此成為超越羽生結弦的男人，打破花式溜冰界歷史。

羽生結弦曾在北京冬奧做出「4A」，但當時他落地跌到，動作並不完美。（Getty Images）

馬利寧透過美國花式溜冰協會表示，自己感覺十分好，「練習時總是很容易，能找到對的時機，去完美地完成動作。不過在比賽中就是另一回事，我會緊張，也有壓力；所以我今天把這裡當作是自己家。」

他透露自己在今年3至4月開始嘗試做「4A」，「我不斷研究這項技術、改進自己，羽生結弦確實激發了我，讓我在這裡嘗試完成創舉。」馬利寧原先在短節目僅排第6，結果憑自由滑中完成多個高難度動作，獲得257.28分，在總成績封王。

馬利寧成為第一個在正式比賽中完美完成「4A」的運動員。（Getty Images）

這位天才少年的父母均是烏茲別克移民，母親更是1999年花式溜冰大獎賽總冠軍。馬利寧今年4成為世青冠軍，而本年1月全美公開賽，他更在男子個人項目得亞軍，惟美國隊考慮成年組比賽經驗等因素，把馬利寧列為後備，使他無緣北京冬奧。

外界均預計，由於北京冬奧奪金的陳巍繼續學業，回歸冰場無期，馬利寧有望成為美國新一代主將。相反，羽生今年7月已宣布退出比賽，轉為職業選手；不過，他明言會繼續挑戰4A，繼續向夢想進發。