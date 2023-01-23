體育熱話｜傳中國天價邀羽生結弦演出　業界曝一理由或不為所動

日本花式溜冰名將羽生結弦在去年退役轉為職業選手，據日媒指出，有中國活動主辦商不惜開出10億日圓（約604萬港元）價碼，邀請他到中國演出，日本業內人士指或難打動「冰王子」。



羽生結弦在去年7月宣布退役，以職業選手身分繼續花式溜冰。去年末，他在東京橫濱舉辦退役後的首次冰上匯演《序章》（プロローク/Prologue），節目編排到演出均由自己一手包辦，技術保持一貫高水準之外，表演內容更令觀眾驚喜不斷。

羽生結弦在《序章》展示4周跳、3周半跳和連跳等高難度的跳躍技巧，步法亦與競技選手時期相媲美。（Getty Images）

一般冰上匯演通常有多位選手上場分別表演各自的節目（Program），或還會參加群舞部分表演，個人表演的時間並不長。惟羽生演出《序章》只有他一人，90分鐘內表演8首樂章，幾乎沒有休息，而且不乏連續跳躍動作，難度不下於正式比賽。

羽生結弦在去年7月宣布退役，以職業選手身分繼續花式溜冰，人氣不減。（Getty Images）

羽生結弦將在2月於東京巨蛋再次單獨公演，為紀念311大地震，也會在3月10日至12日於故鄉宮城縣作冰上匯演。日媒《女性自身》指出，有花式溜冰匯演業者透露，中國相關業界打算邀請羽生結弦到中國內地表演。

日本「冰王子」不僅在日本人氣高，亞洲甚至世界各地均有狂熱「粉絲」，他在去年出戰北京冬奧，無法入場觀賽的支持者都聚在一起看會場外的大螢幕，或是用手機觀賽。

羽生結弦冰上匯演《序章》。（Getty Images）

據日媒報道，匯演活動業者指羽生結弦在競技選手時代，每場表演的演出費約300萬日圓（約18萬港元），轉為職業選手後，活動酬勞提高至每場一千萬日圓（約60萬港元）亦不為過。加上羽生轉職業選手後，都是以單獨公演為主，比以往表演更多曲目，價格提升也屬正常。

《女性自身》更指，「中國企業不乏資金」，其演出酬勞可能比日本的還要「多一位數」，也就是10倍起跳，若羽生結弦像在日本般到中國不同地方演出，「走一趟賺取10億日圓（約604萬港元）都有可能」。

羽生結弦叫座力強，有指中國有意邀請他到內地演出。（Getty Images）

不過，日本的冰上匯演活動業者同時表示，業內對羽生結弦的認知是「不是光靠演出費就能打動的人」，即使中國開出天價酬勞，羽生結弦或許也不感興趣。雖然目前世界疫情趨緩，但中國仍在高峰期，或也是羽生結弦的考慮之一。