歐國外｜夏蘭特鬥利物浦前受傷缺陣挪威最終戰　法國派14蛋破紀錄

曼城前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）日前為挪威上陣，在友賽對法羅群島時勇戰受傷，如今挪威篤定出局，夏蘭特也落實缺席最後一場歐國外。

另一場歐國盃外圍賽，法國對直布羅陀大勝14：0，刷新紀錄。



挪威在今個國際賽期先友賽法羅群島、再在周日深夜的最後一場歐洲國家盃外圍賽對蘇格蘭，然而挪威陣中的王牌射手、曼城前鋒艾寧夏蘭特勇戰受傷。

對挪威來說，另一壞消息是周六的歐國外中，羅馬尼亞以2：1擊敗以色列，意味以色列將憑着歐國聯的戰績落入附加賽，再由此途徑爭取打入歐國盃。由於挪威本身在A組無論如何最高只能排第3，未能取得首兩名直接出線的資格，只能爭取進入附加賽，然而以色列打入附加賽，意味挪威失去這個資格。挪威篤定未能打入決賽周，隊醫即表明夏蘭特不會出戰對蘇格蘭一戰。

夏蘭特早前在友賽中受傷。（路透社）

由於國際賽期結束後，曼城便立刻在英超迎來爭標大戰，周六（25日）晚在主場迎戰利物浦，夏蘭特受傷無疑是一大打擊，挪威軍醫Ola Sand亦透露其傷情：「他的傷勢不嚴重，但傷處非常疼痛，限制了腳部功能，不幸地無法趕及對蘇格蘭的賽事。」

麥巴比大演帽子戲法。（路透社）

周六深夜的歐國盃B組賽事，雖然法國已篤定首名取得決賽周資格，但面對已出局、賽前6戰全敗的直布羅陀也絕不留手。法國在4分鐘已領先2：0，而開賽不久「擺老烏」的直布羅陀球員艾芬山度士，在18分鐘更領紅被逐，令戰況變得更加一面倒。

最終在基利安麥巴比大演帽子戲法，基奧特和京士利高文分別梅開二度，巴黎聖日耳門小將艾美利（Warren Zaire Emery）在處子戰便入球之下，法國以14：0大勝，刷新隊史勝仗紀錄，舊紀錄為1995年以10：0大勝阿塞拜疆。