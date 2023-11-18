歐國外｜阿諾特精準長傳拉舒福特失機　事隔15秒二人相撞後者傷出

歐國盃外圍賽，英格蘭以2：0輕取馬爾他，目前在C組7戰不敗，繼續排在榜首。

馬爾他陣容不強，戲碼自然亦不吸引，不過賽事出現有趣一幕：阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）妙傳予拉舒福特（Marcus Rashford，又譯華舒福），後者在半單刀情況下失機，隨後阿諾特從後場趕至，兩人撞作一團，「福仔」更因此受傷離場。



拉舒福特與阿諾特撞作一團後倒地良久。（Getty Images）

面對C組榜尾、賽前7戰全敗的馬爾他，英格蘭雖早段憑對方烏龍球取得1：0領先，但其後遲遲未能將優勢擴大。第58分鐘，阿諾特在左中場線送出精準長傳，皮球直接越過馬爾他防線到達右路的拉舒福特腳下，但後者在半單刀情況下遲遲未有起腳，拖延一輪後草草射門被後衛擋出。

其後皮球又被解圍至中路三閘線附近，剛才還在左中場位置的阿諾特此時已經殺到，但控球時力度稍大，直往拉舒福特方向而去，阿諾特收掣不及，拉舒福特又想要控球，導致兩人「炒埋一碟」。

被高速撞跌的拉舒福特倒地良久，接受治療後似乎無法堅持，最終被高爾彭馬（Cole Palmer）換走。網上不少足球專頁紛紛笑稱阿諾特看見自己的妙傳被「福仔」浪費後，決定用這種方式報復。

拉舒福特（左）浪費機會後，與傳球者阿諾特「炒埋一碟」。（路透社）

事實上拉舒福特今場表現確實不濟，面對實力相對較弱的馬爾他，他上陣61分鐘可謂沒有任何作為：只有1次射門被封阻、沒有關鍵傳球、8次地面對抗只贏2次，更錄得12次失去控球權其，他在Sofascore的評分排名英格蘭陣中倒數第2，其「醜態」更被球迷剪輯放到X（前稱Twitter）上。

這名曼聯前鋒今季狀態持續不佳，目前在英超只有1球進帳，因此能看到有不少曼聯球迷留言感謝阿諾特，也有人笑稱英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）竟寧願放棄近期狀態大勇的史達寧（Raheem Sterling），也要繼續起用拉舒福特。

不過曼聯球迷也別「開心」得太早，賽後修夫基在記者會上表示拉舒福特傷勢不嚴重，「我覺得他應該沒什麼問題。我們認為那只是很自然的碰撞，也讓高爾彭馬有出場機會。我沒有評估太多，不過看拉舒福特離場時，感覺上他沒什麼問題。」