F1拉斯維加斯站｜陸克萊賭城午夜排頭位　咸美頓佩雷斯Q2齊出局

賭城夜繽紛，F1（一級方程式）拉斯維加斯站排位賽在當地時間深夜12點舉行，法拉利雙雄力壓韋斯達賓，陸克萊取得頭位，而次席的辛斯則被罰10格，而直接爭逐全年總亞軍的佩雷斯及咸美頓，卻齊齊無緣最後一節排位。



相隔41年，拉斯維加斯回歸一級方程式賽程，但首日練習賽隨即出事，法拉利的辛斯在大直路高速行駛時，戰車突然跳動一下，然後隨即「死火」，軚盤上的螢幕立刻顯示故障訊息，意味引擎出現問題，他因此要緊急將戰車駛到路邊，其後發現原來兇手是渠蓋，這名法拉利車手的戰車底部嚴重受損，而首節練習需要暫停，大會再檢查賽道，並在當地時間凌晨2點舉行次節練習。

F1拉斯維加斯站｜練習開始8分鐘即出事 賽道陷阱法拉利嚴重受損

賭城站經歷「渠蓋之亂」後，排位賽今日（18日）如常進行，在當地時間午夜12時上演。兩名近況不俗的麥拿侖車手，意外地首節排位出局，諾里斯表示當賽道上有其他車手時，戰車一直在掙扎，未能晉級是十分「痛苦」。

陸克萊力壓群雄，取得拉斯維加斯站的頭位。（路透社）

爭奪全年總亞軍的佩雷斯與咸美頓，在次節齊齊造出1分33.8秒，卻同樣不敵1分33.809秒的保達斯，雙雙無緣最後一節排位。威廉士車隊罕有地兩架戰車一同闖入Q3，法拉利則繼續強勢，陸克萊造出1分32.726秒，辛斯僅以0.044秒緊隨其後，但因為被罰10格，原本第3位的韋斯達賓升上次席。

韋斯達賓以0.378秒之差不敵陸克萊失頭位。（路透社）

韋斯達賓賽後指賽道低溫，而戰車今個比賽周末都是欠缺單圈速度，「韋少」直指已將戰車發揮得最大。韋斯達賓早前直斥拉斯維加斯站是「99%做騷，1%比賽」，排位賽後繼續狙擊，若然與摩納哥站對比，賭城站完全不能比較，「若果摩納哥站是歐聯，拉斯維加斯站就是國家聯賽（National League，編按：英格蘭第5級別聯賽）。」

韋斯達賓排位賽後繼續狙擊賭城。（路透社）

拉斯維加斯站排位賽前十名：



頭位：陸克萊（法拉利）

第2位：辛斯（法拉利），需要被罰10格

第3位：韋斯達賓（紅牛）

第4位：佐治羅素（平治）

第5位：加斯利（Alpine）

第6位：艾邦（威廉士）

第7位：沙根特（威廉士）

第8位：保達斯（愛快羅密歐）

第9位：麥奴臣（哈斯）

第10位：艾朗素（阿士頓馬田）

