羽生結弦到離婚也不公開太太身份　女方鄉里大罵：真不是個男人

日本「冰王子」羽生結弦閃電離婚，消息震撼全球，他以為免私生活由干擾為由，從結婚到離婚他始終未有公開妻子身份。

他在離婚聲明上說：「因為我經驗不足，在目前的狀況下繼續保護對方和自己是極其困難以及難以承受」，傳媒的追訪和滋擾成為離婚原因，惹來他妻子家鄉的民眾十分不滿，甚至大罵他：「真不是個男人」。

這個謎一樣的妻子，其實身份並不是真的那麼神秘，至少在她家鄉裏是如此。



羽生結弦與美女小提琴家末延麻裕子。（Instagram）

在女方家鄉早已不是秘密？

羽生結弦三個多月前在毫無預警下突然宣布結婚，什麼時候結、婚禮如何搞、太太是誰人，全都沒公布。他愈神秘，全世界就愈好奇，猜謎遊戲每天停不了。結果這段婚姻只維持105天，便再次由他一人公布下落幕。

然而早在9月19日，來自日本山口縣周南市的報章《日刊新周南》便以當日頭條刊登羽生結弦與當地出生和成長的美女小提琴家末延麻裕子的婚訊。末延麻裕子是當地名人，不時回到山口縣的學校為孩子演奏，也是「山口家鄉大使」，報道指女方收到不少家鄉人士的祝賀，間接證實婚訊。

《日刊新周南》頭條刊登羽生結弦與末延麻裕子的消息。（《日刊新周南》網頁截圖）

美女小提琴家為羽生作三大犧牲

末延麻裕子現年36歲，比羽生大8年，據稱兩人在2019年一個表演上開始熟絡，女方去年11月突然停工退役，刪除所有社交媒體帳戶，《週刊女性》甚至追訪末延的媽媽，媽媽承認女兒已結婚，但沒有透露女婿真身。

日媒《NEWS POST SEVEN》曾在9月28日的報道，羽生結弦和末延麻裕子結婚後，仍與父母和姐姐同住，未有與妻子共同生活。末延麻裕子為愛郎不惜結束音樂演奏生涯，甚至在婚後不再在家鄉山口縣、以及羽生居住的宮城縣仙台市現身，可是種種犧牲未能換來幸福婚姻，婚訊轉眼變成「分訊」。

羽生結弦的婚姻只維持了105天。（Getty Images）

羽生指，因為太太受到狗仔隊跟蹤騷擾，連家門也踏不出，加上對他家人及相關人士誹謗中傷已到無法忍受地步，「為往後生活及對方幸福」，決定離婚。

日媒《NEWS POST SEVEN》近日跟進報道指，女方家鄉湧現不少對羽生結弦不滿的聲音，羽生宣布離婚後，該報向《日刊新周南》詢問山口縣當地情況，《日刊新周南》回應指他們收到不少當地民眾電話批評羽生結弦，例如：「真不是個男人」、「什麼男人能如此輕易離開妻子」、「將錯失歸咎媒體，別說這蠢話」。

美女小提琴家末延麻裕子：

羽生結弦離婚公告：