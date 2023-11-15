足球｜IFAB考慮推行「受罰席」　球員向球證抱怨可被罰出場10分鐘

「圍球證」將成歷史？

據英國《泰晤士報》報道，國際足球理事會（IFAB）考慮在職業聯賽引入新措施，以保護球證免受球員言語攻擊及精神虐待，當中包括將球員暫時罰離場10分鐘，以及兩隊只有隊長能跟球證溝通的新機制。



英超開季至今經過12輪賽事，已有88張黃牌來自球員向球證抱怨。《泰晤士報》表示IFAB正考慮引入「受罰席」（sin-bins）機制至職業聯賽，球證能將有異議的球員趕出場10分鐘以示懲罰，這一規則在冰球及欖球較為常見。

在目前的職業足球賽事中，「圍球證」是常見場面。（Getty Images）

報道指該機制自2019年起，便在英格蘭的業餘及青少年足球中試行並受到歡迎，IFAB希望這項新機制最終能永久地成為職業聯賽的球例之一，但它只適用於向球證抱怨的言語或動作，與犯規等其他行為無關。

Goal.com指，在一個試行「受罰席」成功的地點中，向球證抱怨的異議事件減少了38%，當中有72%球員、77%教練及84%的球證都支持繼續試行這項新措施，並希望在各等級比賽中保護球證。

此外，IFAB還考慮參考另一條欖球球例，規定只有雙方隊長能夠與球證討論判決，而且當球證被兩人或以上圍住時，他可向球員出示黃牌，從而避免球證「被圍」的場面出現。

報道指，IFAB還考慮比賽雙方只有隊長能跟球證接觸。（Getty Images）

IFAB CEO：新球證退出率令人擔憂

接受《泰晤士報》訪問時，IFAB行政總裁Lukas Brud表示比賽參與者的不當行為是目前足球界面臨、亦是IFAB未來幾年最想要解決的主要問題。

「球員或許不會擔心因為向球證說出什麼不適合的說話而被罰黃牌，但如果他們知道會因此被罰出場約十分一時間，情況便大有不同。」Lukas Brud解釋道。「不少人對只有隊長才能接觸球證這一點非常感興趣。這能讓球證不用再容忍被球員輕鬆圍住的情況，我們經常能看到有球員故意走到球證後面，其他人則從他前面靠近，這樣球證便無法逃脫。」

IFAB行政總裁Lukas Brud認為新機制下球證會更慎言。（Linkedin）

他續稱目前球證吹罰一個球季後便退出的比率令人擔憂，並相信「受罰席」的推行能夠激勵更多年輕球證參與這項運動，而不用因害怕被球員言語攻擊而卻步。「甚至有些來自年輕球員的證詞表示，他們在比賽前會焦慮至失眠，因為他們很擔心會被球員以言語及身體攻擊（abused）。在很多國家，大部分年輕球證在執法頭幾年後便決定退出。」

IFAB將於11月28日在倫敦召開會議，屆時他們很可能會討論這兩項新措施的試行方案。網民對此意見不一，有人笑稱應將經常作出爭議判決的安東尼泰萊放入「受罰席」10分鐘，這樣的話他能看上一整天；有人反諷稱「這會讓球證的權力更大，太好了」，也有人表示這措施能減少球場上浪費時間的場面，「不過我認為更應關注球證的執法水準，自然便更少球員去接觸他們。」