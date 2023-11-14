國足坐經濟艙慳家抵曼谷　泰國主場擁強大數據︱世界盃外圍賽

中國國家足球代表隊（國足）下周在世界盃外圍賽大戰韓國前夕，先在周四（16日）迎來對泰國一仗。泰國主場戰績上佳，加上蔣光太因傷退隊，張玉寧亦有傷在身，國足這場作客賽事並不易踢。

不過泰國方面亦有兩大主力很可能缺陣，內媒指國足今仗底線是1分，目標全取3分。



國足上月對烏茲別克遭對手反勝。（新華社）

國足先鬥泰國 下周硬撼韓國

2026世界盃亞洲區外圍賽次圈賽事，中國被編入C組，與韓國、泰國及新加坡同組，11月16日先對泰國，繼而在11月21日面對同組最強的韓國。韓國早前公布大軍名單，外流球星孫興慜、李剛仁、金玟哉、黃喜燦等悉數在陣，強勢力爭晉級資格。

國足對韓國當然是分組難度最高一仗，不過作客泰國就算往績上佔優，亦不易踢。雙方對上一次交手已經是2019年的事，3月的中國盃賽事，國足主場0：1不敵泰國。同年1月亞洲盃16強，國足則在落後一球下，2：1反勝泰國。

國足抵達曼谷。（網上圖片）

國足改坐經濟艙低調抵泰國

泰國日前拉大隊到寺廟參拜，祈求勝利；中國隊在新任足總主席宋凱提出「精簡實幹、每名球員都要有吃苦耐勞，要有奮鬥向上的精神面貌」之下，不再如昔日般乘坐包機，球員和教練團加起來一行47人全數乘坐一般航班的經濟艙，低調前赴泰國曼谷，宋凱並無隨隊。此外今次中國足總亦沒有安排專屬中餐廚師隨行。

國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic又譯：揚科維奇）早前公布大軍名單，陣容基本上跟10月份友賽相同，唯一分別只有「入籍主將」蔣光太因傷退隊，並補選另一守將徐浩峰。

韋世豪被視為國足希望。（新華社）

成敗全繫韋世豪 《體壇周報》料戴偉浚有望正選

前鋒張玉寧有傷在身，武磊持續狀態平平，國足對泰國成敗或全繫韋世豪一人。上月友賽烏茲別克，韋世豪是陣內最能威脅對手的球員，並為國足先開紀錄。大軍出發前，武磊接受《足球之夜》訪問時稱，晉級世界杯是所有人的夢想，「我們在亞洲確實實力上有下降，沒以前的優勢，但不代表我們就放棄了，就沒有信心了。」

《體壇周報》指國足對泰國已有8至9個正選位置已定，除了武磊、張琳芃、李可之外，「港產國腳」戴偉浚也包括在內。

《體壇周報》指國足對泰國已有8至9個正選位置已定，「港產國腳」戴偉浚也包括在內。（資料圖片／趙子晉攝）

泰國主場近績強大 國足作客極頹

內媒報道國足自1974年首次跟泰國交手，歷來曾31次對戰，國足19勝6和，只負6仗，往績一面倒。國足賽前再迎來一利好消息，泰國中場主力提提潘（Thitiphan Puangchan）早前膝部重創肯定缺陣、級數十足的35歲前鋒鄧達（Teerasil Dangda）亦正受傷病困擾，未必能趕及歸隊。

即使如此，泰國隊主場戰績上佳，近10場主場比賽，獲得7勝1和，只曾2次落敗，勝出率高達70%；反觀國足作客數據相當慘烈，對上10次作客7負2和，只得1次勝出。賽前恩高域向國足球員指出：「我們要放平心態，要用最大的努力打好中泰之戰，我們要帶着分數回到主場，我對擊敗泰國隊信心十足。」

2026世界盃亞洲區外圍賽說明

2026世界盃亞洲區獲得8.5個席位，外圍賽即將進入次圈階段，36支球隊分為9個小組作賽，每組4隊，所有對手均要面對主、客賽事，小組頭兩名將晉身第3圈賽事及自動獲得亞洲盃參賽資格。

第3圈18支球隊分為3個小組，每組6隊，同樣是採取主客對賽制，小組頭兩名6支球隊直接獲得2026世界盃決賽周入場券。小組3、4名6支球隊進入第4圈賽事，6隊分為2個小組作賽，每組各3隊，各隊在中立場互相對戰一次，小組首名兩隊出線決賽周，次名兩隊晉身第5圈賽事，以兩回合主客制決出勝負，勝方可獲參加洲際附加賽資格。洲際附加賽6支球隊將爭奪2026世界盃決賽周最後兩席。

韓國巨星列陣鬥中國及新加坡

韓國在世盃外亞洲區次圈小組賽，11月16日先對新加坡，11月21日再對中國，韓國主帥奇連士文公布23人大軍名單，跟10月份友賽對突尼西亞和越南兩場勝仗一樣，外流球星孫興慜、李剛仁、金玟哉、黃喜燦等悉數在陣，強勢力爭晉級資格。

奇連士文掌帥後頭5仗，韓國只得2負3和未能獲勝，並因「遙距執教」備受批評，直到9月對沙特阿拉伯終以1：0打開勝利之門，繼而在上月以4：0大勝突尼西亞、6：0大數越南取得3連勝。

韓國最新大軍名單：

前鋒：曹圭成（美迪蘭特）、黃義助（諾域治）、吳賢揆（些路迪）

中場：孫興慜（熱刺）、李剛仁（巴黎聖日耳門）、鄭優營（史特加）、黃喜燦（狼隊）、黃仁範（貝爾格萊德紅星）、李在城（緬恩斯）、洪鉉錫（根特）、文宣民（全北現代）、樸鎔宇（艾因）、李淳敏（光州FC）、

後衛：金玟哉（拜仁慕尼黑）、金英權（蔚山現代）、金珍洙（全北現代）、金太煥（蔚山現代）、薛英佑（蔚山現代）、鄭昇炫（蔚山現代）、李記帝（水原三星）

門將：金承奎（利雅德艾沙比）、宋範根（湘南海洋）、趙賢祐（蔚山現代）