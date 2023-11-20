歐國外｜西班牙輕取格魯吉亞卻失大將　加維膝頭疑重傷淚灑球場

歐國盃外圍賽A組賽事最後一輪，西班牙主場以3：1輕取格魯吉亞，但中場新星加維（Gavi）卻在上半場傷出，更因心知傷勢不妙，被換離場時不甘地流下男兒淚，為西班牙這場勝仗蒙上陰霾。

其國家隊及球會隊友費倫托利斯（Ferran Torres）在下半場入球，隨即舉起加維戰衣並向在場球迷展示，「這場勝利屬於你！」



年僅19歲的加維，是西班牙隊史上最年輕代表球員，與西班牙傳奇中場沙維（Xavi Hernandez）的名字只有一字之差，加上位置、踢法有相似之處，因此被不少人稱為「新沙維」。

有不少球迷稱加維為「新沙維」。（Getty Images）

加維雖然年紀輕輕，但他今屆歐國盃外圍賽8戰均有上陣，是球隊目前主力之一，更在面對挪威一戰攻入全場唯一入球，並獲選MVP。這名冉冉冒起的新星今場第23分鐘以心口控定高波，並準備轉身加速時，突然面露痛苦表情並停下腳步，主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）見狀立即揮手示意換人。

膝蓋是足球員的生命之一，加維心裏當然清楚這一點，他一瘸一拐地被換下場時，亦不甘地流下眼淚。球隊雖已鎖定歐國盃決賽周名額，不過當時比數仍為1：1，至第55分鐘，費倫托利斯建功助西班牙再次領先，他入球後舉起該名小將的球衣向主場球迷展示，為該名國家隊及球會隊友打氣。

之後格魯吉亞在第72分鐘自擺烏龍，西班牙最終以3：1贏下比賽，費倫托利斯賽後在社交網站上貼出自己入球後舉着加維球衣的照片：「這場勝利屬於你！」

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，西班牙賽後初步檢查結果為加維「膝蓋嚴重受傷（major knee injury）」，並會在未來24小時內進一步檢查及評估。西班牙《阿斯報》指初次檢查是其前十字韌帶（ACL）撕裂，若通過磁力共振證實傷勢，便意味着他很可能因此缺席6至8個月提早「收咧」。

巴塞隆拿上季雖以絕對優勢贏下西甲，但今季聯賽戰況激烈，目前他們13輪戰罷排在第3，分別落後榜首的基羅納、皇馬4分及2分。加維的缺陣相信會為巴塞帶來打擊之餘，該名小將亦有可能因此而失去參加在來年6至7月舉辦的歐國盃。

加維可能因今次受傷而缺席歐國盃決賽周。（路透社）

加維賽後未有更新任何社交媒體動態，不過仍有大批球迷湧到他的instagram下留言，祝福他傷勢無礙並盡快康復。