歐國盃外圍賽｜英格蘭篤定出線　修夫基揀蟀無驚喜僅做一個調動

英格蘭已穩奪歐洲國家盃決賽周的資格，今期國際賽對馬耳他及北馬其頓變成例行公事。英軍日前公布25人大軍名單，與上月的名單變動不大，只是由哥林威爾遜取代尼基迪亞，受傷的史東斯同樣落選，近期表現出色的史達寧及高爾彭馬依然未獲徵召，而主帥修夫基則表示列斯占士拒絕入伍。



英格蘭在歐國盃外圍賽C組取得5勝1負的不敗戰績，以16分高踞榜首，穩奪明年決賽周的入場券，最後兩輪變例行公事，理論上英軍有空間有今期國際賽試用新兵。

英格蘭周四（9日）公布大軍名單，說得上毫無新意，對比上期的名單，當中只得紐卡素前鋒哥林威爾遜取代阿仙奴的尼基迪亞，而受傷的史東斯則沒有揀選替補人選，維持25人的名單。今季表現不俗的史達寧﹑高爾彭馬（Cole Palmer）及安東尼哥頓統統沒被徵召。

高爾彭馬今季表現亮眼，可惜被修夫基拒於門外。（Getty Images）

28歲的史達寧自卡塔爾世界盃後，因傷患及狀態問題而落選，如今身體健康，加上今季在車路士亦有穩定輸出，是否他已經不再在修夫基心目中佔一席位？修夫基在記者會上否認，並強調大門一直開着，「球隊上輪擊敗意大利，表現無可挑剔，試問我可以換走誰？我們在近期的國際期持續有好表現，我只是重覆該組合，而他（史達寧）的位置有不少競爭，國家隊的大門一直為他及其他球員而開。」

史達寧再度落選，修夫基直言大門一直為他而開。（Getty Images）

原本修夫基有意揀選傷癒的列斯占士，但這名車路士守將因傷患及狀態問題而婉拒入伍，修夫基表示理解，「看到列斯的受傷紀錄，我絕對理解為何他如此選擇，但右閘位置也有不少其他選擇，這是對他的潛在風險，我們在歐國盃前只得多一次國際賽期。我們因此事溝通過。」

修夫基同時對蘭斯達爾缺乏上陣時間感到擔憂，「一名門將半年都沒有常規上陣的話，我都無法作出任何承諾，這一點他（蘭斯達爾）都明白。」

列斯占士因狀態問題拒絕入選英軍。（Getty Images）

修夫基「溫馨提示」列斯占士及蘭斯達爾，他們有機會被棄用，但效力沙特聯賽的佐敦軒達臣﹑曼城踢後備的加雲菲臘斯依然繼續獲選，顯然修夫基心中有自己心儀的名單，就如阿仙奴的賓韋特（Ben White），就算他今季表現出眾，同時獲得修夫基的肯定，但他的名字依然不在名單中。看見一成不變的英軍名單，難免令人想起兩年前歐國盃決賽，那個連換人都害怕的修夫基。

歐國盃｜修夫基連換人都會害怕 19歲沙卡操刀最後一輪令人搲晒頭

英格蘭主帥修夫基今期國際賽僅作一個調動。（路透社）

英格蘭25人名單：



門將：森莊士東﹑比克福特﹑蘭斯達爾

後衛：利維高維﹑李維士鄧克﹑哈利馬古尼﹑湯姆利﹑捷比亞﹑基爾獲加

中場：阿歷山大阿諾特﹑祖迪比寧咸﹑干拿加歷查﹑佐敦軒達臣﹑加雲菲臘斯﹑迪格蘭賴斯

前鋒：查洛保雲﹑菲爾科頓﹑基亞利殊﹑哈利卡尼﹑占士麥迪臣﹑拉舒福特﹑布卡約沙卡﹑奧尼屈堅斯﹑哥林威爾遜

