以色列隊長記者會突拿出一隻鞋子　傷感分享一個悲劇孩子︱足球

歐洲國家盃外圍賽I組賽事，以色列主場對瑞士一仗早前受以巴衝突影響延期，改在周三深夜上演，比賽地點改為匈牙利Pancho Arena。賽前記者會上，以色列隊長達沙（Eli Dasa）拿出一隻8歲男孩的球靴，分享一件傷感的事件。



以色列隊長達沙（Eli Dasa）在賽前記者會拿出一隻8歲男孩的球靴。（影片截圖）

關於一隻鞋子背後的一個孩子

以色列受戰火影響，不能在國內舉行主場賽事，對瑞士一戰改在匈牙利上演。賽前記者會上，以色列隊長達沙用一個不尋常的方式，提醒大家以色列仍深陷危機之中。

達沙突然在記者面前，拿出一隻小小的球靴，他看着鞋子良久，相隔好一會兒才娓娓道出：「這一刻難以開口，但我想你們沒有人能猜到這隻鞋子背後的故事吧」。

以色列隊長達沙（Eli Dasa）訴說球靴背後的悲劇。（影片截圖）

達沙：「我們在這裏等他回來」

「這個孩子與7個家人，目前身在加沙地區。他的家中就只剩下它，這隻左腳鞋子。我們在這裏等他回來。」達沙說罷隨即站起來，離開記者會現場。

之後以色列媒體主任解畫，指出一個叫做 Nave Shoham的8歲男童，連同7個家人，10月7日在以色列小社區Kibbutz Be’eri被哈馬斯擄走至今，事件中男童另外3個家人身亡。

被綁架以色列男童Naveh Shoham的AI合成照片。

周日以色列已踢畢近期以巴衝突後的首場比賽，作客0：1不敵科索沃。他們在只有3500個座位的匈牙利Pancho Arena暫時充當主場，周三深夜先對瑞士，繼而周六對羅馬尼亞，球場內掛上以希伯萊及英文寫有：「讓他們回家」字句的橫額。

以色列對瑞士一仗原定10月12日在特拉維夫舉行，但歐洲足協以安全理由取消所有在以色列上演的足球賽事。周二（14日）以色列主帥哈辛（Alon Hazan）預期，對瑞士將會是艱辛及情緒激動一戰，「我們不止代表國家隊，也代表我們的國家。」

以色列身處歐洲國家盃外圍賽I組，小組6支球隊，頭兩名可直接晉身2024歐國盃決賽周，剩下3場賽事，賽前以色列4分落後次席的瑞士，周日0：1不敵科索沃，令他們出線機會大受打擊，但仍有機會通過附加賽力爭出線。