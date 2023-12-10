荃灣行山｜登大帽山賞狼尾草、紫花香薷　打卡氣象站下山順探貓畫

東北季候風為華南帶來晴朗天氣，周三天晴乾燥，小組上大帽山看狼尾草、紫花香薷，川龍村小巴集合。

（出發日期：2023年11月1日）



早上天氣清涼，與友在荃灣兆和街吃 過早餐，搭80號小巴到川龍村，待人齊後起步，沿村車路入三生酒廠，村路旁山路上行至村屋旁，穿竹林路接響石脊上妙高台，在山火瞭望台拍過大合照，走捷徑登上海拔934米大帽山氣象站，打卡後下山順探被劃花的貓畫，貓貓畫得很神似，可惜被無恥小人破壞，看過貓畫沿車路下山，到四方亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，川龍村起步至妙高台，打卡山火瞭望台後走捷徑到大帽山氣象站👇👇👇

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休後沿長長山路下山到萬德苑，走萬德徑至岔口，入梧桐寨村走村路出林錦公路搭車回大埔，今日走約10公里，6小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，休後四方亭沿山路下萬德苑，入梧桐寨村出林村公路👇👇👇

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