南涌行山｜必到尤德亭打卡賞靚景！鹿頸落山路凹凸不平扶實小朋友

南涌（英語：Nam Chung）是香港新界北區的一個地方，位於鹿頸以西，與沙頭角海西南岸為鄰，為香港著名的垂釣地點，另一方面，南涌也是衛奕信徑的終點及南涌郊遊徑的起點。

距離：4.7 公里；Google 時間：1小時8分鐘



在粉嶺鐵路站外乘小巴 56K（往鹿頸）去南涌。其後在公園旁的車路進入南涌車道。一直走至漁農自然護理署的管理站（要行好遠才到），中途會經過南涌亭。一直沿大路走，記得要做足防曬。

去到漁農自然護理署的管理站，左邊有個牌指示有廁所，原定路線就是經這裡進入石板潭，最後行落去先發現被人起了一道綠色的閘，無奈地唯有一直向上行至車道的盡頭。看見停機坪就差不多到馬路盡頭了。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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到達盡頭跟指示牌往八仙嶺／新娘潭方向入林，之後遇到分支往尤德亭走，影完相又回頭向前走。眼前美景簡直係必到打卡位。出返去繼續向八仙嶺方向前進，再遇分支見到鹿頸個牌就是開始下山了。

落山路有點凹凸不平，要小心扶實小朋友。道路比較寬闊，難度不算太高。走到山底再入林走一小段路。到山底後記得轉左入村離開，到村口就有食肆及小巴站。*小巴站有20-30人排隊，估計要1小時，建議大家搵定APPS／電話CALL的士（約90元），極少空的士經過，有都會被人瘋狂攔截上車*（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】