港超聯︱VAR推翻入球　南區質疑「改判」程序不當　裁判總監解畫

港超聯今季增設VAR（視像助理裁判）協助執法，周五（24日）晚傑志對冠忠南區的比賽卻惹來爭議。

南區原先憑川瀨浩太的入球絕殺傑志，但被判無效，該隊認為VAR由越位「改判」犯規，主球證卻無到場邊「睇機」，質疑程序不當。《01體育》向足總裁判總監張炎有查詢，他還原了當時的情況並作出解釋。



比榜首理文少踢一場的傑志，賽前落後爭標勁敵4分，球隊在基爾頓停賽下，派新加盟的25歲烏茲別克國腳中鋒迪美路夫擔正，恩查則「退後一格」踢攻中。剛戰畢國際賽的陳晉一與明加索夫同任正選，潘沛軒、費蘭度、陳俊樂坐冷板，有輕傷在身的艾里奧不入名單；保羅就傷愈復出。

正選陣容同樣擁有港隊成員鞠盈智、艾華的南區，將數名「藍鳥」借將放後備，日援佐佐木周、川瀨浩太；巴西援將古安奴、基斯、史提芬彭利拿悉數披甲。

傑志新援迪美路夫首度正選披甲。（袁志浩攝）

開賽8分鐘，傑志兩名新鋒即擦出火花，恩查第一時間彈入禁區，傳球剛好笠過古安奴，迪美路夫窩利狂抽，皮球省中川瀨浩太飛向龍門，伍瑋謙撲出不遠，明加索夫上前欲施倒掛但「撻Q」，南區逃過一劫。上半場南區後防多次犯錯，13分鐘伍瑋謙出迎頭槌解圍力量太小，伊高沙托尼搶截後推過守衛起腳，只是被伍瑋謙回身將功補過。

伍瑋謙連番勇救險球。（袁志浩攝）

南區埋門反而更有威脅，23分鐘艾華遠門廿多碼放「冷箭」，保羅稍不留神僅僅把皮球擋出，自己則跌入網窩，史提芬彭利拿衝前補射，但又射中保羅彈出底線。「藍鳥」主帥金東進賽前曾稱新兵踢法直接，這位前鋒的確甚具射門欲，且十分果斷，28分鐘左路窄角度接應伊高沙托尼挑傳，在沒有望向龍門下便起腳勁抽，但考驗不到封位準確的伍瑋謙。

VAR覆檢時間超過5分鐘。（袁志浩攝）

最終判南區入球無效，理由是有球員犯規。（袁志浩攝）

南區幾乎絕殺 VAR掀高潮

換邊後戰況膠着，傑志跟南區多番變陣，仍然無法打破僵局，直至補時9分鐘的尾段，出現全場最戲劇性畫面。陳凱柏右路罰球斬入禁區，川瀨浩太升高力壓對手頂入，但現場所見，旁證舉旗示意越位，VAR隨即覆檢入球是否有效。

然而經過視像助理裁判羅碧芝逾5分鐘的覆檢後，球場大銀幕公布南區因犯規而令入球無效，而主球證黃偉倫立即吹完場笛，兩隊踢成0：0，令南區職球員相當不滿，上前包圍球證團隊理論，但未獲任何回應。

南區職球員包圍球證理論。（袁志浩攝）

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南區認為VAR涉及由越位「改判」犯規，因此質疑主裁判應到場邊「睇機」決定，而非只服從VAR的判決。主教練楊正光坦言「想喊」，因球隊失了兩分，「不知道、不理解（發生什麼事）。若是明顯越位或犯規，不用等這麼長時間。這樣激烈的比賽蒙上了污點，有VAR也沒幫助，這不止是香港，而是全世界的問題，球證也要檢討，只能說球隊沒有運。」

南區中場鞠盈智認為，VAR覆檢時間長，是因為入球球員沒有犯規，「不停找旁邊的人（去看有沒有犯規），很明顯是幫傑志，好嬲。若有去『睇機』後說犯規，我也會接受。」南區領隊貝可泓更批評，「不懂VAR（的人）不如不要做VAR，整個程序也是不對的。」

南區主教練楊正光。（袁志浩攝）

足總裁判總監張炎有回應查詢時表示，當下主球證已判罰入球的川瀨浩太頂波前推人犯規，本判罰直接自由球，但同時旁證示意有人越位，由於犯規在越位後發生，主球證示意以越位（間接自由球）的方式重啟比賽。

而因為入球被判無效，VAR必然會介入，「覆檢後發現沒有越位，但事實是有推人，所以場區球證判決沒有明顯錯誤，最後依據的是場上的決定。」