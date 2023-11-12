高級組銀牌︱VAR推翻12碼傑志仍挫理文　報聯賽一敗之仇成強心針

高級組銀牌四強，傑志1：0小勝理文，打破對方今季各項賽事的不敗之身，晉級決賽對東方。



兩隊同被視為今屆港超爭標大熱，賽果具指標性，理文9月已在港超聯首循環先贏一仗4：1。「藍鳥」有前鋒祖連奴復出，配合於亞冠盃連續取得「士哥」的恩查；右閘則改用40歲的羅拔圖，金信煜再度不入名單。

「黃黑軍團」派今季僅兩度披甲的杜度打中堅，前線遣安尼亞、基華尼頓、艾華頓及保利臣的「最強陣」。

理文班主李文恩（左）與傑志會長伍健賽前先禮後兵。（袁志浩攝）

傑志獲十二碼被VAR推翻

理文早段採取主動，5分鐘艾華頓禁區頂燙射省中人僅僅出界；站穩陣腳的傑志開始搶回主導，16分鐘米基爾由左路連過幾關推進右路，巧妙地後腳傳予祖連奴，這位巴西翼鋒射近柱被陳嘉豪擋出。

戰至29分鐘出現戲劇性一幕，「藍鳥」開出罰球省中人牆，主裁判廖國文指理文球員犯手球判罰十二碼，但VAR覆核後建議廖國文到場邊「睇機」，最終推翻判決。不過理文上半場仍難逃失波命運，傑志42分鐘憑明加索夫左路殺出重圍落底傳中，尾柱的祖連奴輕鬆撞入成1：0。

傑志本在上半場獲得十二碼，但終被VAR推翻判決。（袁志浩攝）

祖連奴為傑志射入全場唯一入球。（袁志浩攝）

換邊後理文壓前搶攻，但艾華頓跟保利臣先後罰球彎向近柱，都被保羅力拒門外；安尼亞63分鐘禁區內窄角度勁射又斜出。

黃俊皓79分鐘侵犯費蘭度幾乎領紅，但逃過VAR法眼，理文隨即以張憙延入替加強攻力，但補時階段差點被費蘭度單刀破門，惟陳嘉豪反應快用腳把射門封走。最終傑志小勝1：0殺入決賽，明年2月10日跟東方爭奪今屆首項錦標。

+ 10

陳晉一（左）今仗助球隊「完封」艾華頓及基華尼頓兩名翼鋒。（袁志浩攝）

陳晉一：賽果證明我們仍是強隊

「藍鳥」左閘陳晉一今仗面對港超最佳翼鋒之一的艾華頓，最終成功將其威力大減，他自言踢得辛苦，幸賽前已做好準備，「知道他是理文其中一個很重要的進攻點，左腳很厲害，教練團給我很多貼士，多謝他們的信任。」他此役甚少上前助攻，就是希望做好防守本份，「尤其是一對一，也感激隊友支援、協防時機很準，這是全隊努力的成果。」

傑志今季曾不敵理文，陳晉一指今仗抱「不會再輸的心態」，認為「沒有退路」。球隊亞冠盃分組賽四戰至今只收穫1分，表現備受批評，他希望今場勝利可注入強心針，「一周三賽、作客曼谷回來，也阻不到我們的鬥志，今場證明我們在本地聯賽的實力仍在，我們是爭標份子。」

陳晉一賽後跟球迷擊掌慶祝。（袁志浩攝）

今季首度落敗的理文，雖然鋒線已盡遣最佳人腳，攻力仍不似預期。主教練曾昭達指出場地「跣腳」，但強調不是藉口，他不諱言球隊欠連繫性，發揮未如理想，輸波實屬正常。「不需要（把輸波）過份放大，如果一輸就說要加強陣容，球會便有很大的問題，這實在不算是什麼失利，比賽有贏有輸，我們會檢討，下次對壘再做好一點。」