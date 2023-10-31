港超聯｜奧拿斯突傳離開傑志投意丁　社交網站澄清：假新聞

港超聯繼日前出現深水埗的換教練羅生門後，今日（31日）再有奇怪事，效力傑志的前尼日利亞國腳奧拿斯，今日突然傳出離隊的消息，並指他即將轉投意丁球會，奧拿斯隨後透過社交網站澄清並非事實。



前尼日利亞國腳奧拿斯（Ogenyi Onazi）曾經效力拉素及入選世界盃大軍名單，份量十足，今夏加盟傑志，希望增強球隊在聯賽及亞冠盃的實力，惟奧拿斯加盟至今的表現平平，5次代表傑志上陣，在主場對獅城水手的亞冠分組賽，在禁區邊做出無謂的犯規而輸12碼，然後就沒有再為「藍鳥」披甲。

奧拿斯。（資料圖片／袁志浩攝）

意丁球會Avezzano Calcio突然宣布，與奧拿斯已達成共識，並在下星期進行體測。奧拿斯「被離隊」的消息傳出後，即有本地傳媒報道事件，但奧拿斯透過社交網站以限時動態澄清是假新聞。

「不少傳媒指我簽了新球會，這都不是事實，我依然心繫傑志，而我每一天都努力訓練，希望達到球隊的目標，然而球隊現時不在最佳的狀態，但不代表我們不會扭轉劣勢。我希望所有球迷們保持冷靜及正面，我們需要大家的支持，我們必定可以捱過這段困難的日子。」

奧拿斯透過社交網站發限時動態澄清傳隊傳聞。（Instasgram截圖）

港超聯近日發生不少怪事，聯賽7戰全負的深水埗向傳媒指，主教練鄧冠研及教練團上周已請辭，並指「可能舊的教練團不想面對傑志和盃賽的壓力」。鄧冠研與陳銘剛即在社交網站發文反擊深水埗總監高俊基的言論，事件隨後發展變成羅生門。

港超聯｜深水埗教練團更迭現羅生門 前教練團長文反擊總監高俊基