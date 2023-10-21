港超聯︱謝家榮神救成最佳球員　大埔各項賽事六連勝：先做好本份

港超聯球會大埔今季異軍突起，連同周六（21日）主場擊敗冠忠南區，各項賽事錄得6連勝，守門員謝家榮跟中場陳肇鈞兩名大港腳今場再於重要時刻發揮作用，成為球隊的「勝利方程式」。



「我們有自己的部署。」國際賽期後首場港超，港腳陳肇鈞先任後備，記者好奇他是否太累，獲得這位中場如此回應。

最後大埔果真再度憑陳肇鈞一箭定江山，71分鐘接應傳中尾柱頭槌頂入，助球隊小勝1：0，升上聯賽榜第二位，各項賽事更取得6連勝。陳肇鈞透露，自己隨港隊出征舟車勞頓，仍未回復最佳狀態，因此主帥李志堅選擇把他先收起，但結果證明一切。

陳肇鈞攻入個人今季港超第三球，且每記入球都幫助球隊全取3分。（袁志浩攝）

陳肇鈞讚李志堅知人善任

「他（李志堅）很熟我，不是說他有我的『說明書』，而是作為一個沒太多踢波經驗的教練，他很懂得運用球員，處理問題、調整都做得好，在香港說到足球管理，這一刻我想不到有誰比他好。」

陳肇鈞今季在港超攻入3球，每球都「含金量」十足，全數為奠勝球，先後助大埔擊敗東方、標準流浪及南區。他除了把歸功李志堅，也認為自己今季變得成熟，「我不是完美的球員，現在清楚自己該做什麼，或怎樣不暴露弱點、放大強項。4年前離開大埔，至今很多人都想幫我，但始終是堅sir。」

李志堅今季重掌大埔，成績有驚喜。（袁志浩攝）

訪問期間李志堅碰巧走出更衣室，他離開前不禁笑言：「要多謝陳肇鈞先生」。他慶幸自己擁有兩位港腳陳肇鈞跟謝家榮，在重要時刻發揮作用，展現球員該有的價值，「球員很努力、跟指示，去打拼搏足球。」

大埔的走勢讓人想起2019年神奇奪冠的旅程，然而李志堅現階段不會想太多，「我們保持這種心態，贏到一場得一場。以往會很心雄想去追點什麼，但今季真的想慢慢重組，有什麼餸便煮什麼菜，先做好自己。

陳肇鈞就認為，球隊連贏6場只是個開始，「很多場都只贏1球，反而是個問題。更難是如何保持這走勢、承受壓力、適當輪換，之後的盃賽才是真正挑戰。」

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謝家榮再神救 「香港年輕門將不止我一個」

大埔守門員謝家榮在杭州亞運打響名堂，他今日有運氣幫助，也有實力演出。上半場25分鐘，史提芬彭利拿起腳，射門中內柱省中謝家榮後竟沒有彈入網窩，讓他回身接住。戰至77分鐘，李嘉耀近距離頭槌，又被謝家榮在白界線前拗腰撈走，力保清白之身，結果當選今仗最佳球員。

謝家榮於門前救走險球。（袁志浩攝）

謝家榮賽後獲頒最佳球員獎項。（袁志浩攝）

謝家榮笑言，賽前因怕歸隊後即打斷球隊走勢而感到壓力，但自己早做好心理準備，「無論在亞運、對不丹或踢港超，我都會做好本份，撲好每球波，幫球隊減少失球。」

他也不忘稱讚亞運隊友、對手南區門將伍瑋謙今場勇救馬高斯山度士的十二碼，「他也踢得很好，香港有潛質的年輕龍門不止我一個，希望所有球員一起進步，提升水平。」