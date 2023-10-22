港超聯︱東方作客地獄主場取勝　17歲吳宇曦搶鏡：想盡快做大港腳

港超聯球隊港會今季首度在主場出賽，結果被東方報回上季一敗之仇，而在云云球員當中，後備入替的東方17歲翼鋒吳宇曦表現搶鏡。



港會狹窄的人造草主場素來有「地獄主場」之稱，上季便曾在此「以業餘勝職業」、爆冷擊敗東方。球場去季後曾重鋪翻新，球員稱感覺「舒服咗」、「落地無咁傷」。

東方今季終報回一戰之仇，球隊把握劉學銘兩次犯錯入波，首先是上半場補時階段，巴科爾禁區內博得劉學銘犯規，十二碼由孫銘謙操刀射入。直至82分鐘，劉學銘回傳力量欠奉，被巴科爾快門將一步挑入，結果東方贏2：0。

孫銘謙射入十二碼，助東方先開紀錄。（袁志浩攝）

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東方小將屢次盤扭搶鏡

今仗戰情相對沉悶，但東方17歲左翼吳宇曦下半場入替孫銘謙後，成為了亮點。他先以一記「通坑渠」作見面禮；之後遭老將積施利雙腳飛剷，亦面不改容。

後備上陣約半小時，吳宇曦至少4次突破成功——包括在守衛包夾下，仍勇於三度起腳，惜全數未能命中目標。而完場前他右路突破後回傳至中路，幾乎助攻馬高斯在禁區頂第一時間撞射破網，表現搶鏡。

吳宇曦被積施利雙腳飛剷。（袁志浩攝）

吳宇曦在守衛包夾下仍勇於起腳。（袁志浩攝）

這位小將今季暫只上陣3場，唯一感受是節奏比青年聯賽快得多，「頭兩場因為抽筋，踢了60分鐘就被換走」，並慶幸今仗不時獲球迷高呼其名字，「上場會緊張，有他們支持，心情會放鬆一點。」

被問到過人的膽識從何而來，去年曾到英國升學兼踢波的他透露，在當地已領教過更粗野的攔截，「他們更『狼死』，上前多便不斷『𡁻』你，所以已習慣了。」

吳宇曦似乎對未能取得入球感到失望。（袁志浩攝）

雖然盤扭能力出眾，但始終足球非個人運動，他難免會被批「獨食」，幸好他自知要改善問題，「最需要進步的是（臨場）決定，何時該傳、該射及該突破。想改變是因為職業非青年隊，不再是『玩玩吓』，我想做好自己，盡快入大港腳，或有機會到外地聯賽發展。」

東方主教練盧比度也認為，吳宇曦擁有一定潛質，絕對會為球隊帶來貢獻。他又以另一小將馬希偉為例，稱對方因上場表現出色而獲得今仗正選機會，期望未來有更多青訓產品，可打入球隊正選名單。