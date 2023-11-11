高級組銀牌︱流浪吞東方三蛋出局　李輝立稱將換帥：球員有怨言

高級組銀牌準決賽，周六（11日）東方對流浪一戰本被視為勢均力敵的對決，最終東方卻3：0大勝而回。

流浪總監李輝立把矛頭直指總教練王家中，並透露對方令球員有怨言；他也質疑陣中兩名港足成員表現不濟的原因，直言要「問一問港隊教練教了他們什麼」。



東方與流浪自上屆銀牌準決賽後再相遇，前者有主力孫銘謙、黃梓浩受傷，改派19歲柏拔應戰，正選除有首度倒戈的余在言，亦包括近5場入5球的射手巴科爾。各項賽事已錄5連勝的流浪，進攻「三叉戟」劉智樂、伊巴謙、神田夢實繼續擔正，三人今季暫合共轟入20球，進佔神射手榜前列。

神田夢實初段即以連續兩記「施丹轉身」施下馬威，13分鐘劉智樂右路直線妙傳，入楔的伊巴謙窄角度抽中網側。然而流浪後防一次失誤鑄成大錯，馬相訓跣腳被余在言偷走腳下球，再傳至巴科爾腳下半單刀，終力壓李毅凱起腳，皮球慢流尾袋成1：0。

巴科爾（藍衫）把握流浪犯錯先開紀錄，令他連續6場都有進帳。（袁志浩攝）

兩分鐘後流浪有機會扳平，盧均宜右邊傳中，劉智樂飛身插水式頭槌攻門，但被葉鴻輝橫身單手救出。戰至22分鐘，黃皓雋左路長驅直進入禁區，卻沒選擇回傳中路的隊友，甚具信心地挑射笠入，助球隊領先至2：0。

黃皓雋挑射笠死梁興傑。（袁志浩攝）

黃皓雋跟隊友慶祝。（袁志浩攝）

流浪未待半場已由岡本玲仁入替盧均宜，中場休息後再換走有傷的馬相訓、賽後被指「無信心」的梁興傑，一輪調動後表現稍見起色，但劉智樂跳頂彈地波，與岡本玲仁近門抽射都無功而還；而神田夢實多次遠射亦高出。結果東方憑中堅高素巴耶夫89分鐘施割草式地波冷箭埋齋」，以3：0贏波晉級，明年2月10日跟周日（12日）另一場四強賽事——傑志與理文的勝方爭冠。

流浪連續兩屆於銀牌四強不敵東方出局。（袁志浩攝）

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李輝立暗示換帥 質疑兩港隊成員表現不濟

流浪總監李輝立在球隊落後兩球時已甚為不滿，賽後他承認「優勝劣敗」，因東方有數名主力缺陣，亦認為己隊個人質素比對方高，卻未能踢出團隊精神。他暗示教練團會再有變動，今季才上任的總教練王家中預計會離任，「他自己看着辦，留下來我們也不會讓他當教練，可能幕後做顧問。」

李輝立透露，王家中「落台」牽涉一些原因，包括去仗銀牌八強，流浪在領先深水埗3：0下連失三球，只靠加時入球驚險晉級，「教練部署很差，沒太多心思，失三球也找不到原因，無開會也無寫報告。」

李輝立對教練及部份球員的表現甚為不滿。（袁志浩攝）

他直指王家中作為職業教練，未能給予麾下信心——球員操練期間各有各練，如神田自行練習射波，其他人卻在「猜波」。「為何李志堅（大埔主教練）班底不算特別好，但能令球員搏命、贏波；我們（組軍）組織好，球員卻有怨言？教練要有說服力。」

李輝立表示，球隊將再羅致一名前鋒，而他亦指出兩名陣中港隊成員（李毅凱及林衍廷）「交唔到功課」，強調球會支持港隊選兵，但質疑何解球員歸隊後表現變差。「兩人表現大家也看到，他們本應孭飛，不應踢得這麼差，要問一問港隊教練教了他們什麼。」

李毅凱事後回應，認為職業球隊的教練應跟球員更多溝通，而球員也應加強紀律性、執行教練安排。他僅稱，期望透過訓練繼續進步、調整，在往後的比賽中愈踢愈好。

黃皓雋亞運後添信心

至於東方翼鋒黃皓雋賽後也坦言，對自己入球前的處理手法「非常滿意」，他感謝隊友提點，讓自己在場上盡情發揮、做最正確的決定。

他也認為，經歷亞運後信心也慢慢提升，「亞運後感覺真的有點不同，直至現在，那些比賽仍很難忘，像發了場夢。會盡量利用當時對亞洲強隊的經驗，放回在香港的比賽中。」