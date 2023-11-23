艾達杜蘭墮詐騙陷阱　美女銀行家騙盡1300萬歐元積蓄︱足球熱話

詐騙案層出不窮，足球員跟大家一樣，也有機會成為受害者。土耳其一宗大型詐騙案件，艾達杜蘭（Arda Turan）、安利（Emre Belözoğlu）等多個著名球星均被捲入，先後效力過馬德里體育會和巴塞隆拿的艾達杜蘭更哭訴，1300萬歐元儲蓄化為烏有。



艾達杜蘭今年1月到馬德里，欣賞兩個舊東家馬體會與巴塞對戰。（Getty Images）

多個球星中招 共通點：曾效力加拉塔沙雷

土耳其早前揭發一宗大型詐騙案，私人銀行家Seçil Erzan騙取18個客戶金錢，涉及款項達4400萬歐元。受害人包括艾達杜蘭、安利、烏拉圭國腳門將梅斯利拿（Fernando Muslera）、恩蘭（Selçuk İnan）、 高力（Emre Çolak）等著名足球員，他們的共通點都是曾經效力土超班霸加拉塔沙雷。

土耳其私人銀行DenizBank分行經理Seçil Erzan以高回報利誘，加上宣稱德高望重的前加拉塔沙雷及土耳其領隊泰廉（Fatih Terim）也牽涉其中，令一班球星不虞有詐。艾達杜蘭作供道出受Seçil Erzan欺騙的過程：「她騙我說，『任何投資這個基金的人都會賺錢』，我付出超過1300萬（歐元），那是我辛苦賺得的所有金錢。多年來工作所得突然全部消失。」

土耳其私人銀行DenizBank分行經理Seçil Erzan騙取多個著名球星金錢。（網上截圖）

被告美女銀行家：我才是受客者

艾達杜蘭十分沮喪，他在法庭上泣訴：「她欺騙了我，摧毀我多年來努力工作賺得的全部金錢。很抱歉，這件事令我很沮喪，所有積蓄一瞬間化為烏有。」

這宗在土耳其極受關注的案件近日開審，Seçil Erzan作供否認行騙，甚至指出她才是被騙一人，宣稱前加拉塔沙雷教頭泰廉曾給她30萬歐元。這位美女銀行家與一班加拉塔沙雷球員關係密切，並為眾人提供財政支援，她在庭上否認騙取任何人款項，更指出：「所有人都是自願付出」。她是案中6個疑犯之一，被控詐騙及偽造私人文件罪名，土耳其傳媒報道，如罪名成立，足以令她入獄66年至216年。

除了艾達杜蘭外，目前仍效力加拉塔沙雷的門將梅斯利拿亦「投資」了120萬歐元，得不到任何回報。 前土耳其國腳高力（Emre Çolak）亦作供指，「Seçil Erzan宣稱提供一個投資基金來誤導我，她通知我們，那是銀行旗下一個企業基金。我相信制度，希望公義昭彰。」

36歲的艾達杜蘭是土耳其最出名的足球員之一，在母會加拉塔沙雷成名後，到西班牙效力馬德里體育會4年，是他生涯巔峰期，一躍成為全球知名球星。之後轉投巴塞隆拿，未能踢回馬體會的水準，逐漸被投閒置散。2018年遭外借到土超球會巴沙克舒希，期間曾因在夜店蓄意傷人、開槍引致恐慌及非法藏械犯官非，2020年回到母會加拉塔沙雷，至2022年9月宣布掛靴。今年4月出任土耳其次級聯賽球會艾尤斯普爾（Eyüpspor）教練。