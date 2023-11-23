Ｕ23亞洲盃︱中國抽中與日韓同組　內媒：提前無緣奧運？

明年上演的U23男子足球亞洲盃賽事，在主辦賽事的卡塔爾舉行分組抽籤，4個小組之中，集齊日本、韓國和中國的B組成為焦點，被視為「死亡之組」。

連中國媒體的即時反應也是在標題後段配上一句：「提前無緣巴黎？」看淡國奧隊在賽事的晉級前途，從分組抽籤已「睇死」中國隊篤定無緣巴黎奧運。



中國隊在U23亞洲盃抽中跟日本、韓國同組。（資料圖片．趙子晉攝）

23歲以下男子足球亞洲盃賽事2024年4月15日至5月3日在卡塔爾舉行，周四（23日）下午進行抽籤，4個分組之中，日本、韓國、阿聯酋、中國同屬B組，被公認為今次賽事的「死亡之組」。

不止內地媒體，就連韓國傳媒也稱今次分組難踢，同樣將它形容為「死亡之組」。由於主辦國卡塔爾、上屆冠軍沙特阿拉伯、日本及烏茲別克已佔去4個第一檔次（Pot 1）席位，實力強勁的韓國跌入第二檔次（Pot 2），加上第三檔次的阿聯酋和第四檔次的中國，韓國媒體預期今次小組賽事將「相當困難」。

早前杭州亞運男足8強韓國輕取中國，明年亞洲盃會否重演這一幕？（趙子晉攝）

雖然韓國媒體形容中國為「可怕對手」，但兩軍U23男足早前已曾在杭州亞運對戰，那場8強賽事，韓國隊陣中的頭號球星、巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁先列後備，效力德甲史特加的鄭優營也沒有正選，結果韓國上半場已輕鬆地兩球領前，並將比賽送入「雪櫃」。韓國之後一路控制戰局，國足毫無還擊之力，李剛仁、鄭優營後備上陣輕抒腳頭，韓國維持2：0勝果晉級，並在決賽擊敗日本衛冕成功。

今屆U23亞洲杯的頭3名球隊，可獲得直接晉身巴黎奧運的資格，第4名球隊會跟非洲區的對手以附加賽決勝負，爭奪奧運席位。16支球隊分作4個小組作賽，每組頭兩名晉級8強，由於中國在分組賽已遇上日韓兩大強敵，出線機會看來不高，內地媒體報道消息時刻意加上「無緣巴黎？」對國奧隊出線機會抱有懷疑。

國奧隊目前在主教練成耀東帶領進行集訓，《搜狐體育》報道11月19日和22日國奧隊主場與塔吉克進行兩場熱身賽只得一和一負，點評球隊「表現不佳」。《北青體育》引述成耀東指，「由於9月之後大多數球員都沒怎麼踢過比賽，所以狀態下滑在所難免」，表示陣中大部分球員目前只得6成狀態。

U23亞洲盃分組抽籤結果。（AFC官網截圖）

U23亞洲盃分組：

A組：卡塔爾、澳洲、約旦、印尼

B組：日本、韓國、阿聯酋、中國

C組：沙特阿拉伯、伊拉克、泰國、塔吉克

D組：烏茲別克、越南、科威特、馬來西亞

