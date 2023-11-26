劍擊．香港公開賽｜吳諾弘首度奪冠　佘繕妡歐倩瑩重劍佩劍封后

一連兩日在亞洲國際博覽館上演的「香港公開劍擊錦標賽」，今日（26日）舉行男子花劍、女子重劍及女子佩劍公開組賽事，張家朗、蔡俊彥及江旻憓同樣缺陣，結果分別由吳諾弘﹑佘繕妡及歐倩瑩奪冠。



香港公開賽：男子花劍決賽由楊子加及吳諾弘包辦。（梁鵬威攝）

吳諾弘與傷患共存走出低潮

男子花劍賽事，早前在劍擊世界盃伊斯坦堡站摘銅的張家朗，打入8強的蔡俊彥，齊齊缺陣今年的香港公開賽，而U23亞洲冠軍﹑中華台北劍手陳致傑同樣缺陣。港將與來自國內﹑澳門的劍手爭逐錦標，崔浩然﹑楊子加﹑吳諾弘（Lawrence）與年僅16歲的小將蔡子樂打入4強，吳諾弘與楊子加爭冠軍，結果吳以15：7擊敗隊友，贏得今年香港公開賽的錦標，並袋走8800元的獎金。

吳諾弘在上月底的會長盃摘亞，走出低潮，今次香港公開賽更進一步，由亞軍變冠軍，贏得他生涯首個本地公開賽錦標。吳諾弘自今年5月的上海大獎賽，至今右手一直受傷患所困，既然未能擺脫，不如學會共存，「（右手）傷患比上次比賽好，不算太痛，做某些動作都會痛，其實好難完全根治，慢慢都習慣了痛感，既然如此就不如嘗試與傷患共存，所以今次很高興像以前般比賽。」

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吳諾弘首度贏得本地公開賽冠軍。（梁鵬威攝）

佘繕妡決賽挫陳渭泠 今年本地賽完美制霸

女子重劍方面，世界排名第一的江旻憓未有出戰，佘繕妡未遇太大壓力，8強淘汰隊友朱嘉望，其後再挫陳祉澄，決賽以15：10擊敗陳渭泠，香港公開賽順利封后，創下今年本地賽不敗的佳績，4次公開賽全數封后。

佘繕妡今年4次本地賽全數封后。（梁鵬威攝）

就讀美國聖母大學的佘繕妡，為了準備各項大賽，早前決定休學一年。全心投入劍擊的「佘佘」，今年四出征戰頻頻，除了本地賽及國際賽外，曾代表港隊出戰杭州亞運及成都世大運，她都略見疲態，但所得的得着，就算身體上的疲累都值得，「今年不斷推自己的極限，從5月開始不停四出比賽，世界盃﹑亞運﹑世大運﹑U23（亞錦賽）等，是不斷磨練自己的意志，可幸的是一直能夠保持狀態。就像早前的意大利世界盃，即使身體有點抱恙，但依然要推動自己有好表現﹑打出靚劍，這些都是一種學習。」

港隊女子重劍早前在意大利世界盃團體賽創歷史，首度殺入4強，可惜最終以殿軍完成，佘繕妡深信與獎牌的距離不遠，因為她與隊友仍然有進步的空間，加上亞運團體決賽後，整隊的信心及默契都比以前更好。

佘繕妡擊敗隊友陳渭泠奪冠。（梁鵬威攝）

「大師姐」歐倩瑩在女子佩劍決賽，以15：5輕取小將曾悅澄，但她的晉級過程並不輕鬆，16強鬥多年的隊友﹑最後一次出戰本地賽的林衍蕙，15：13險勝晉級，其後4強面對另一名老對手何笑妍，一度落後1：8，其後次節急起直追，幾經辛苦下以15：13逆轉過關，最終順利封后。

歐倩瑩4強反勝何笑妍後，決賽輕取小將贏冠軍。（梁鵬威攝）

香港劍擊公開賽次日成績：



男子花劍

冠軍：吳諾弘；亞軍：楊子加；季軍：蔡子樂﹑崔浩然



女子重劍

冠軍：佘繕妡；亞軍：陳渭泠；季軍：連翊希﹑陳祉澄



女子佩劍

冠軍：歐倩瑩；亞軍：曾悅澄；季軍：何笑妍﹑劉穎怡

