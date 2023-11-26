劍擊｜16歲新星劉一衡確信女花未來　「我們」的力量是無限大

追逐男子花劍、女子重劍的亮眼成績沒意思，眼前這名女子花劍港將深明此道理，對16歲的她而言，劍擊是享受與變成好友的港隊隊友一起成長、珍惜每個比賽機會「盡力無悔就得」。

她是誰？她是亞洲少年個人賽銅牌、團體賽金牌得主，她是寄望女花有天能打入奧運讓大眾認識的新生代劍手，「不一定是我有份，但一代一代，我相信香港女花總有天會做到」。

信念堅定就如從不開設社交媒體帳號專心活在當下，她的名字是劉一衡。



亞洲博覽館舉行的香港劍擊公開賽，周六上演女子花劍賽事，首圈輪空的劉一衡先後擊敗世青銅牌黃純一和同期劍手黃紀瑤，8強遇上亞運代表鄭曉為。劉一衡一度令鄭曉為陷入苦戰，在領先14：13下遭經驗豐富的對手連追兩劍，最終以14：15憾負，無緣4強。

小妮子離場時走路一拐一拐，原來在小組賽時拉傷，一衡坦言：「負傷下覺得今日表現不錯，有時受傷頂到都會落場，除非斷了腳頂不住，我更怕是之後後悔沒有珍惜機會」。絕非褒獎運動員負傷上陣就是熱血搏盡，惟這股屬於年輕的衝勁和純粹確是珍貴。

劉一衡（右）在8強末段一直領先，惟最終被鄭曉為連追兩分反敗為勝。（葉詩敏攝）

16歲的劉一衡是女子花劍新生代劍手，與世青銅牌黃純一是同期，兩人近年與師姐陳諾思、廖愷翹、黃紀瑤等征戰青少年組別國際賽事。一衡曾在去年亞洲青少年劍擊錦標賽奪得少年組個人賽銅牌，以及與隊友合力贏得女花團體賽金牌，今年亦在亞青團體賽奪銀而回。

她約10歲時接觸劍擊原來「因為近」，她笑道：「屋企對面有劍擊館，媽咪見我無所事事就叫我試試，見幾『Fun』（有趣）就繼續學。」她喜愛劍擊不只是體能、步法，還要思考和運用戰術，「Fun」在於「要狠、要快和變通」。後來打出成績，她在約兩年前以本地排名前4加入港隊青少年隊訓練，就讀英基南島中學的她盡力做好時間管理，期望能平衡劍擊和學業，惟她暫時沒有全職想法，「打劍和讀書是平排，但都想讀書」。

劉一衡在今年初的亞青團體賽奪銀而回。（iFencing Instagram）

體院隊友的羈絆 大賽經驗悟出進步

活在練劍和學業之中，還好仍有夥伴笑着撐過一課一課訓練，「打劍其中一個原因都是朋友，一星期見3、4日，好開心。體院All About一齊進步，入面沒什麼特別，練習、練習，教練教完就努力練習，練完思考如何進步，就是這樣練出來。」

問到體院訓練後的轉變，一衡笑說：「食飯食多咗，食肉先啱，哈哈！」訓練量與食肉量也成正比，想像得到一班年輕劍手在訓練後拖着疲倦身軀於飯堂滿足地大吃健康餐。她開玩笑後認真說，自覺兩年來出戰大小賽事，從經驗悟出進步，「最主要學到關鍵時刻怎樣面對，會比以前較放鬆，看得多外面不同風格劍手打法，再作針對性訓練，最重要是經驗，愈看得多分析比賽能力愈好。」

劉一衡（右）與黃純一是敵是友，一起成長。（葉詩敏攝）

「一代一代」的女花未來

由亞青、世青獎牌目標再談到運動員視之為夢想的奧運舞台，一衡相信香港女花必定做得到，「女花加油！希望可以有日在電視上看到她們，未必我是一份子，但好想好想所有人都看到女花，所有人都覺得做運動員打劍是一件榮耀的事。」奧運其實也非遙不可及，小妮子確信香港劍擊的未來，「一步一步，就算今年達不到，下年、再下年都可以再來，劍擊這項目又不會斷絕，不停有新人、一代一代，必定有日做到。我們的教練好優秀，相信我們女花會做到的」。是的，要相信，「我們」的力量是無限大。

訪問尾聲循例留下聯絡方式，一衡突然說：「我冇Instagram、Facebook嗰啲，WhatsApp得唔得？」在這世代沒有使用或沉迷社交媒體的中學生算是罕見嗎？小女生笑着解釋道：「我從來沒開過，朋友都有叫過，但我怕Mental Health（心理健康）嗰啲」。我暗自驚歎她這種堅持，在這花花世界不被社交媒體控制生活、不受他人左右想法，其實很了不起。期待這名16歲新星的未來，她口中「我們女花會做到」的「我們」，也包括信念堅定的她自己。