劍擊｜香港獲2026年世錦賽主辦權　港將難掩興奮期待主場出戰

正值一連兩日的香港公開劍擊錦標賽上演之際，國際劍擊聯會（FIE）在年度大會上，公布2026年的世界劍擊錦標賽將在香港舉行，一眾港將紛紛表示興奮及期待，吳諾弘認為舉辦世界賽，是對香港劍擊實力的肯定。



香港2017年曾經舉辦亞洲錦標賽。（資料圖片／李澤彤攝）

國際劍聯周六（25日）晚上在社交網站上公布2025及2026年的世界賽主辦地點，25年將由格魯吉亞的第比利斯（Tbilisi）舉辦，而26年將會是香港成為東道主。香港對上一次主辦劍擊大賽，已經是2017年的亞洲錦標賽。

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（梁鵬威攝）

FIE無預警公布大好消息，整個劍擊界都為之雀躍。港將們出戰香港公開賽時，說起有機會主場出戰世錦賽，大家都難掩興奮之情，並十分期待這項劍擊盛事。

在男子花劍首度封王的吳諾弘，除了雀躍，還是對香港劍擊發展的一個肯定，「如果世界賽在香港舉行，就好像對香港劍擊（實力）的一個認同，對我們劍手更是鼓舞，希望屆時可以有份代表香港出戰，十分期待在主場觀眾的支持下出賽，畢竟近年都沒有機會在觀眾入場的情況下比賽。」

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香港舉行世界錦標賽，吳諾弘表示這是對香港劍擊的一大肯定。（梁鵬威攝）

佘繕妡同樣對香港主辦世錦賽感到十分興奮，指這次是推廣劍擊的大好機會，「好開心，因為香港多年都未辦過（成年組）國際賽，希望屆時的門券可以免費派發，讓更多香港市民認識劍擊，感受這種運動的樂趣，令劍擊在香港更加普及。」

佘繕妡曾經代表香港出戰奧運﹑亞運﹑世大運的大賽，令她印象最深刻的是杭州亞運及成都世大運，「當我們比賽時，看台上的觀眾不斷為我們打氣，氣氛非常好，所以十分期待在主場會有什麼感受。」

香港難得舉行大賽，佩劍「大師姐」歐倩瑩直言「好特別﹑好驚訝﹑好期待」，原定計劃在2025年全運會後退役，收到這消息後，她的退役計劃或許再有變動，笑言：「睇下到時捱唔捱得住。」另一佩劍港將陳樂熹亦表示，他預想的香港世錦賽將會是十分大規模。

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佘繕妡希望屆時香港市民可以免費入場。（梁鵬威攝）

香港在2017年曾在亞洲國際博覽館舉行亞錦賽，但世錦賽的規模更大，前港將林衍聰指香港劍擊總會一直都有計劃申辦世錦賽，如今獲得主辦權，總會上下都感到十分高興。啟德體育園將在明年底落成，林衍聰表示如今仍未落實主辦場地，啟德當然是其中一個潛在場地。

在香港公開賽擔任頒獎嘉賓的體育專員黃德森，表示政府十分支持大型體育賽事在香港舉辦，而香港劍擊本身已有一個十分鞏固的基礎，近年出產不少世界級劍手，而體育盛事更可以帶動旅遊﹑經濟等方面的發展，但他未有提及會否在啟德體育園舉行劍擊世錦賽。