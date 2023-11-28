亞冠盃｜C朗拿度禁區內倒地主動澄清非12碼　艾納斯和波照出線

亞冠盃E組，由C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）領軍的艾納斯主場對伊朗球隊柏斯波利斯，開賽不足2分鐘，這名葡萄牙球星禁區內倒地，中國球證馬寧隨即吹罰12碼，C朗第一個反應並非慶祝，而是向着球證揮一揮手指，示意不是12碼，最終馬寧翻查VAR後改判，艾納斯沒有獲得12碼，而C朗的舉動獲大讚。



艾納斯主力悉數上陣爭亞冠出線。（艾納斯X Twitter截圖）

今輪前，艾納斯在亞冠盃E組5分領先次席的柏斯波利斯，只要今仗不敗，即可確保首名出線的資格。今仗由C朗拿度領軍，沙迪奧文尼﹑波索域及拿樸迪悉數擔任正選。

開賽不足2分鐘，沙迪奧文尼右路落底地波傳中，C朗撞射先被封，柏斯波利斯未能即時解圍，C朗隨即回身搶波，他快對手一步篤走皮球，再與對手有碰撞後倒地，中國球證馬寧立即吹罰12碼。柏斯波利斯球員反應當然大，隨即向球證投訴，而疑被踢跌的C朗拿度，彷彿自帶VAR，站起來後向馬寧揮一揮手指，示意不是犯規。馬寧其後翻查VAR，同意C朗的說法推翻判決。

C朗親自推翻12碼的片段在網上瘋傳，不同媒體都盛讚C朗的舉動具體育精神，並再指他是史上最佳（Greatest of all time）。

C朗拿度禁區倒地後，示意並非12碼。（影片截圖）

上半場中段，艾納斯守將拉查米（Ali Lajami）踩中對方球員小腿，馬寧認為是嚴重犯規，其後向他出示紅牌，艾納斯17分鐘打少一人，兩軍餘下時間都未有交收，結果打成0：0握手言和。艾納斯5戰錄得4勝1和13分，領先波斯柏利斯5分，提早一輪鎖定首名資格晉級。C朗其後在社交網站發文，對球隊晉級及20場不敗感高興。