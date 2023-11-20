足球轉會︱迪基亞「聽老婆話」棄沙特高薪夥C朗　或跟美斯做隊友

能賺到50萬英鎊周薪的球員已經不多，能夠拒絕50萬英鎊周薪的球員相信沒幾多個。前曼聯門將迪基亞（David de Gea），據報拒絕沙特阿拉伯球會艾納斯開出的高薪合約以及跟C朗拿度再做隊友的機會，原因是新婚太太Edurne不想去中東。



效力曼聯12個年頭，33歲的迪基亞今年夏天離開了紅魔鬼，暫時未有球會落班。他今年7月跟相戀多年的歌星另一半Edurne共諧連理，新婚的他不急於搵工，獨自操練保持狀態，亦已有不少球會接洽，甚至當取代他出任曼聯正選門將的奧拿拿（André Onana） 表現不穩，曾傳出紅魔鬼有意找他回巢云云。

一切仍只聞樓梯響，英國《太陽報》言之鑿鑿報道，葡萄牙巨星C朗拿度效力的沙特球會艾納斯（Al-Nassr）有意簽入迪基亞，希望游說他加盟，成為繼C朗、文尼、拿樸迪（Aymeric Laporte）、波索域（Marcelo Brozovic）後，隊中另一大牌球星。

艾納斯據報有意高薪邀迪基亞加盟，但他拒絕了這個可跟C朗再做隊友的機會。（Getty Images）

不過該報引述迪基亞身邊消息人士，指這位西班牙門將「堅稱太太Edurne對陪他到中東不感興趣」，似乎對50萬英鎊周薪無動於衷。在沙特政府大開水喉支持下，今年夏天當地聯賽各支球會大灑金錢，繼艾納斯今年2月率先引入C朗後，其他球會相繼邀得尼馬、賓施馬、法明奴、法賓奴，簡迪、馬列斯、高列巴尼、魯賓尼維斯等球星。

沙特聯賽經過13輪賽事，希拉爾以35分排榜首，艾納斯以31分排第二，全力追趕榜首位置。艾納斯陣中擁有曾效力阿仙奴、拿玻里的奧斯賓拿（David Ospina），但哥倫比亞門將今年1月手肘骨裂受傷，已倦勤300多天，早前傳出艾納斯有意跟他「分手」，因此他們有意找另一位頂級外援取代，也是意料之中。

英媒指迪基亞以太太Edurne不想去中東為由，拒絕艾納斯招手。（Instagram）

迪基亞以太太的意願為由，拒絕艾納斯，由於奧拿拿或在明年一月代表喀麥隆出戰非洲國家盃，曼聯仍有可能向他開出短期合約；此外西甲華倫西亞亦對他有興趣，惟或因球會財政問題未能出手。

相對而言，轉戰美國，到曼聯名宿有份當班主的美職聯球隊國際邁亞密效力，對迪基亞而言或更吸引。國際邁亞密目前陣中擁有布斯基斯、佐迪艾巴兩位前西班牙國家隊隊友，加上可以跟美斯同隊，同屬西班牙語系同聲同氣。相對到沙特與C朗再做同事，去美國跟美斯共事的機會或更高一點。

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迪基亞太太Edurne，全名是Edurne García Almagro，較迪基亞大5年，她與丈夫一樣在西班牙馬德里出生和成長，2005年參加西班牙音樂選秀節目《Operación Triunfo》獲得第六名踏上成名之路。

她樣子標緻身材火辣，至今保養得宜，她在2010年開始跟迪基亞拍拖， 2021年二人的女兒Yanay出生，今年夏天迪基亞與Edurne到西班牙轄下的地中海島嶼梅諾卡島（Menorca）成婚。