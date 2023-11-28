亞冠傑志鬥全北力保出線希望　金東進受韓媒關注︱附免費直播資訊

香港代表傑志於今屆亞冠盃分組賽最後一次主場出擊，周三（29日）晚將遇上韓職勁敵全北汽車，力保出線希望。

HOY TV 76台、HOY APP 直播台都會現場直播今場賽事。



「藍鳥」2018年首戰亞冠分組賽時，便曾兩度不敵全北，雙方今屆重遇，首循環傑志作客僅負1：2，米基爾亦射入倒掛世界波，然而球隊今仗必須取勝，才能維持晉級希望。雖然傑志曾多番申請更改今仗開賽時間，但最終賽會仍決定比賽於晚上6時開賽，據了解是為遷就韓國的直播時段。

傑志主教練金東進備受韓國傳媒關注。（袁志浩攝）

傑志暫代主教練金東進對此感到無奈，因這是球會無法控制的事，「不幸地，（下午6時）是香港人剛放工的時間，現時情況削弱了主場優勢，但我們仍會專注比賽，盡力踢出好表現。」

他表示，此役是「藍鳥」今屆分組賽最後一場主場比賽，球隊仍有動力爭勝，「全北很強，但我們作客時踢得不錯，今場也會變得不一樣，我們會繼續踢出自己的風格。」在烏茲別克新援前鋒迪美路夫沒有註冊下，傑志有「倒戈」的中鋒金信煜受傷缺陣，守門員保羅上陣也成疑。

王振鵬或因保羅受傷而在今仗上陣。（袁志浩攝）

左閘陳晉一就認為，即使球隊表現未如上屆般理想，但沒有影響球員信心，「每一仗都是全新的比賽，我們仍是港超勁旅，會證明我們有力跟亞洲強隊較勁，希望至少取得分數。」

陳晉一表示球隊有信心在全北身上取得分數。（袁志浩攝）

全北主教練彼得斯古（Dan Petrescu）在記者會上表示，傑志基本上已無晉級希望，因此今場對全北而言更重要，球隊壓力也比「藍鳥」大。金東進認同對方所言，並指這對傑志來說是優勢，「韓職是全亞洲最強的聯賽，全北也有很多韓國國腳，但韓職已接近尾聲，全北需要兼顧不少比賽。」

值得一提，「藍鳥」今屆作客全北時，仍由朱志光擔任主教練，惟今仗主場則換上了金東進掌帥印，這位前韓國國家隊成員自然成為韓媒焦點，有記者私下查問金東進成為主帥的原因，也好奇為何他只是「暫代主教練、仍未坐正。

全北汽車隊長洪正好。（袁志浩攝）

至於曾於2018年代表全北作客香港大勝傑志6：0的洪正好則稱，希望今次能重溫舊夢，「香港的天氣不錯，球場草地跟韓國的有別，但沒有太大影響。我們在這裏有美好的回憶，希望今次也能把三分帶走。」

全北汽車在香港大球場作賽前最後一課訓練。（袁志浩攝）

亞冠盃分組賽：



傑志 Vs 全北汽車

日期：11月29日

時間：06：00 pm

地點：香港大球場

票價：200元（成人票）、80元（特惠票）

