亞冠｜韋世豪膝撞越南對手領紅遭反勝　網民怒轟：丟臉丟到國外去

若球迷們有留意國足的話，韋世豪彷彿是天使與魔鬼的混合體，縱然他的天份備受認可，但他的火爆性格卻比球技更受注目，經常成為傳媒焦點。

亞冠J組賽事，武漢三鎮周三（8日）晚上作客越南的河內FC，韋世豪在第74分鐘拉跌對手後，竟向倒地的對方球員頭部使出「膝撞」，球證直接出示紅牌把他驅逐離場，而武漢最終更被河內以1：2反勝。



在亞冠盃上輪分組賽，武漢三鎮以2：1擊敗十人應戰的河內FC，韋世豪亦有貢獻，為球隊攻入先開紀錄的一球。這名中國國腳今仗再度成為焦點，但卻與入球或助攻無關。

上月24日，韋世豪曾在對河內FC的比賽先拔頭籌成為媒體焦點。（新華社）

作客的武漢憑何超上半場10分鐘撞射領先，河內FC在下半場由范俊海的頭槌笠死武漢門將，71分鐘扳平1：1。當戰情變得拉鋸時，74分鐘卻出現今仗最爭議一幕。

韋世豪與對手范春孟在邊線爭搶皮球，范春孟在身位上佔優，韋世豪卻一手從後拉跌，他眼見對手倒地後，韋世豪更向前膝撞對手頭部，韋世豪攤開雙手，狀甚無辜，河內球員立即上前推開韋世豪，場面一度混亂。球證沒有手軟，直接向韋世豪出示紅牌。

武漢十人應戰，直至末段未能保住和局，范俊海完場前再入一球，河內最終反勝2：1。

完整影片（微博）

韋世豪膝踢倒地對手引致雙方爆發衝突。（微博圖片）

韋世豪被逐離場後，武漢三鎮在完場前被河內FC反勝。（微博圖片）

「惹火尤物」再成網民炮轟對象

韋世豪踢人事件，順理成章變成微博的熱搜關鍵字，當然引來網民炮轟，認為他「本性難改」、「丟臉丟到了國外去」。有網民表示「又叒來了」、「這動作夠吃兩張紅牌」、「這位仁兄該去看心理醫生，而不是入選國家隊」、「韋少專業吃紅」、「這個傻X，從來沒長大過」。

雖然在2019年鏟傷烏茲別克球員的事件過後，他將其微博名稱改為「韋世豪要好好踢球」，突顯其立志修心養性的意願。不過剛好在上月26日、即主場擊敗河內FC後的兩天，韋世豪在微博上表示「雖然被生活磨平了棱角，但也要至死是少年」。

於是賽後隨即有人諷刺他的微博名稱：「大哥，你這微博暱稱不管用呀，而且貌似生活並沒有磨平你的棱角。又紅牌！ ​」、「改名字了，韋世豪要好好踢人」。

經常遭受輿論批評控制不住情緒，韋世豪之前將微博名稱改為「韋世豪要好好踢球」。（微博截圖）

有網民諷刺他改的微博名稱沒有用。（微博截圖）

值得一提的是，今次武漢三鎮被反勝，對手河內FC是越南球隊，因此也有人跑到韋世豪的微博下回覆：「請問你是怎麽當上職業球員的？越南你也敢輸？！」名宿范志毅似乎又要出動了。

韋世豪場內向來「惹火」，常因危險動作食牌，今季中超前6輪便有3張黃牌在身。他最著名「戰績」，莫過於2019年時曾將烏茲別克球員舒古洛夫（Otabek Shukurov）鏟至脛骨骨折，之後被廣州隊重罰停賽一個月；又曾以「三字經」辱罵朱辰傑而經常被網民提起，也試過在後備席向球證激烈投訴而被罰紅牌停賽。

因此雖然他目前是國家隊主力之一，加上在中超表現不俗，被不少國內球迷視為國足未來希望，但其火爆脾氣一直為人詬病，可說是讓球迷又愛又恨。