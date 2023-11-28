中國球證馬寧執法亞冠爭議多　被斥尺度寬鬆奧達維奧變最大受害者

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）在亞冠分組賽親自推翻自己博得的12碼，獲外界盛讚他極具體育精神，而今仗執法的中國球證馬寧亦成為焦點，多次的爭議判決，當中艾納斯中場奧達維奧多次被侵犯，網民笑言這名葡萄牙中場差點死在場上。



（影片截圖）

亞冠盃E組，艾納斯主場對柏斯波利斯，C朗拿度開賽早段禁區倒地，中國球證馬寧隨即吹罰12碼，但連C朗本人都澄清不是12碼，結果馬寧翻查VAR後反判，推翻12碼。

除了C朗的疑似12碼，馬寧今仗亦不乏爭議判決，艾納斯守將拉查米（Ali Lajami）為了阻止對方球員去路，落腳攔截時踩中對方小腿，馬寧認為是嚴重犯規，其後向這名艾納斯球員出示紅牌，艾納斯眾將當然不滿，包括C朗亦上前向馬寧投訴。

亞冠盃｜C朗拿度禁區內倒地主動澄清非12碼 艾納斯和波照出線

C朗拿度禁區倒地後，示意並非12碼。（影片截圖）

縱然馬寧全場出示4黃1紅，但似乎仍然有點寬鬆，今仗表現活躍的艾納斯中場奧達維奧（Otávio Monteiro），串連全隊的中場，而他的技術為柏斯波利斯造成不少麻煩，對方球員只好一再以超技術阻止他。

奧達維奧上半場末段接連受侵犯，先被對方手腳並用踢跌，其後爭頂時被對方肘擊打中臉部，需要軍醫出場治理，奧達維奧然後被對方隊長踢腳，倒地後對方仍有動作，馬寧連續兩次犯規都只是出示黃牌。

換邊後，奧達維奧的受難時間仍未完，被踩中腳面﹑勾跌﹑打臉，馬寧依然表現「克制」，未有再在口袋中拿出黃牌，奧達維奧都懇求馬寧警告對方球員。

馬寧今仗裁法尺度再度成為話題，說起國足，中國球迷通常都不給面子，連球證也是，網民直斥「馬寧水平真的太低了，庸哨」﹑「別丟人，中超都吹不明白還吹亞冠」﹑「奧達維奧差點死在場上」。

馬寧是卡塔爾世界盃的球證團隊一員，但未有擔任主球證的機會，只是充當第四球證，有球迷在微博直言不要怪馬寧，並道出殘酷真相，「不怪馬寧，我們中國裁判就這個水平，世界盃寧願日本女裁判上也給不了馬寧機會是有原因的，這判罰尺度給伊朗人太舒服了，可能牌沒帶。」