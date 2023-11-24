羽毛球．中國大師賽｜鄧謝配勇挫泰國5號種子　今年第5度闖四強

在深圳舉行的中國羽毛球大師賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪硬撼5號種子的泰國組合爭入4強，直落兩局擊敗勁敵晉級。



港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪在中國大師賽上圈反勝中華台北的葉宏蔚／李佳馨，晉級8強，同時鎖定年終賽的參賽資格。

鄧俊文／謝影雪今日（24日）與5號種子﹑泰國組合Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai爭晉級，這對泰國組合也算是「鄧謝配」的宿敵之一，過往8次交手，鄧謝配僅勝1次，正是在雅加達亞運8強，5年來近6次對碰亦全數告負。

羽毛球．中國大師賽｜港隊混雙命途各異 鄧謝配反勝晉級

羽毛球．中國大師賽︱港隊兩混雙組合齊過關 8強或演香港打吡

香港組合鄧俊文／謝影雪在8強力克泰國組合晉級。（資料圖片／袁志浩攝）

鄧謝配今仗有個理想開局，打出5：0，保持優勢至技術暫停，這對港隊組合面對對手強攻，憑韌力多次化解攻勢再取分，下半局再連贏6分，曾經拉開至雙位數的差距，並以21：12拿下首局。

鄧俊文／謝影雪在次局同樣在開局佔優，一口氣連拿8分，再度建立優勢，在技術暫停時領先9分，泰國組合休息後力追6分，收窄差距，鄧謝配保持優勢，並以21：12再下一城，殺入4強。

鄧謝配繼印尼公開賽﹑香港公開賽﹑法國公開賽及德國HYLO公開賽後，今年第5度闖入4強，將與中國的程星／陳芳卉或韓國徐承宰／蔡侑玎的勝方爭入決賽。