羽毛球．中國大師賽︱港隊兩混雙組合齊過關　8強或演香港打吡

香港羽毛球代表戰畢日本站賽事，轉戰深圳上演、屬超級750級別的中國大師賽。港隊三對雙打組合今日先後登場，混雙組合鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔均順利過關，晉身16強。兩對組合如能分別再過一關，將會在8強上演港隊「內戰」。



港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪晉身中國大師賽16強。（趙子晉攝／資料圖片）

11月初鄧俊文和謝影雪在世界羽聯（BWF）超級300級別的德國HYLO羽毛球公開賽奪冠，獲得自2019年以來首個BWF巡迴賽錦標。

「鄧謝配」上周出戰日本大師賽，首圈遇上頭號種子、中國組合鄭思維／黃雅瓊力戰3局敗陣，今周到深圳出戰更高級別的中國大師賽，首圈面對「老對手」、馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，以21：17、22：20順利直落兩局獲勝過關。

港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔中國大師賽首圈亦過關。（趙子晉攝／資料圖片）

另一對港隊混雙拍檔李晉熙／吳芷柔，首圈對手為中華台北的張課琦／李芷蓁，兩人僅花33分鐘便以21：18、21：14直落兩局勝出晉級，較「鄧謝配」一仗還要快8分鐘。

兩對港隊混雙組合均處下線，16強李晉熙／吳芷柔較難打，須硬撼5號種子泰國組合Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai；鄧俊文／謝影雪則會重遇德國HYLO賽的四強對手、中華台北的葉宏蔚／李佳馨，當時「鄧謝配」以局數2：1力克對手晉級並最終贏得賽事冠軍。

若兩對港隊組合均能在16強獲勝，他們將會在8強對戰，上演「香港打吡」。同日較早前賽事，港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖，以10：21、12：21不敵賽事3號種子、韓國組合李昭希／白荷娜，首圈出局。男單賽事方面，原定昨日出戰的伍家朗退賽未有出場，李卓耀則與丹麥球手祖漢尼臣（Magnus Johannesen）鬥足3局，以21：15、17：21、19：21遭對手反勝。