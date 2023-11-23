羽毛球．中國大師賽｜戴資穎連續兩站退賽　傷癒安洗瑩意外出局

兩名球后在中國羽毛球大師賽同日意外出局！

上星期才傷癒復出的世界排名第一安洗瑩，次圈與中國球手王祉怡碰頭，結果直落兩局意外不敵對手。稍後登場的「前一姐」戴資穎，面對另一名主場球手張藝曼，連續兩站退賽。



憑意志力完成杭州亞運女單決賽並奪金的安洗瑩，上月專心休養右膝，直至上星期的日本大師賽復出，一口氣打入四強，與陳雨菲力戰三局止步。

傷癒不久的安洗瑩在中國大師賽次圈與主場王祉怡爭過關，右膝依然以繃帶紮住上陣，她似乎未回到最佳狀態，首局大部分時間隨後追趕，並以12：21先輸一局。次局戰情相若，安洗瑩同樣是落後的一方，只是差距較小，這名韓國一姐曾經追成14：14平手，可惜未能平反敗局，再輸16：21，意外地直落兩局告負。

安洗瑩自去年6月的馬來西亞公開賽後，相隔近一年半再度16強止步，賽後難掩失望，「她（王祉怡）發揮出色，我盡了全力都無法取勝，難免有一點失望。」王祉怡取得對賽的第二勝，她歸功於在場的球迷，多得大家的支持，令她在每一分更有動力。

人物誌．安洗瑩｜苦戰四年終跨越高牆 韓國天才少女成長記

安洗瑩在決賽叫醫療暫停，請醫療人員治理她的膝傷。（新華社）

台灣球后戴資穎稍後登場，與另一中國球手張藝曼交手，首局戰情緊湊，「小戴」以21：18驚險拿下首局，換邊後早段仍有優勢，暫停後連失5分，戴資穎曾經追至16：16及17：17平手，最後一球判斷失誤失分，戴資穎以19：21被追回一局。小戴決勝局的移動速度明顯減慢，對方的網球短波都有心無力，結果在技術暫時決定退賽，連續兩站退賽。