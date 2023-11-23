羽毛球．中國大師賽｜港隊混雙命途各異　鄧謝配反勝晉級

撰文：趙子晉
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港隊兩對混雙組合分途出擊，力爭中國羽毛球大師賽的8強席位，鄧俊文／謝影雪反勝中華台北組合晉級，但李晉熙／吳芷柔則被泰國組合逆轉，無緣上演「香港打吡」。

港隊組合鄧俊文／謝影雪在中國大師賽次圈鬥中華台北的葉宏蔚／李佳馨，雙方早前在德國HYLO公開賽交手，「鄧謝配」當時力戰三局擊敗對方。

鄧俊文／謝影雪開局較為慢熱，早段曾落後2：9，其後以15：21先輸一局。鄧謝配次局早段連取7分，建立優勢，並以21：11追成平手。這對香港組合在決勝局一度大幅落後1：8，猶如重寫首局的劇本，但鄧謝配隨即收復失地，力追至9：9及10：10平手，並在技術暫停後再連贏6分，結果以21：13再下一城，以局數2：1反勝對手晉級。

鄧俊文/謝影雪鬥中華台北組合，在落後一局反勝晉級。（資料圖片／袁志浩攝）

李晉熙／吳芷柔與5號種子﹑泰國組合Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai，「李吳配」首局打出氣勢，以21：14先拔頭籌，次局中段都曾經領先11：9，對手及後發力收復失地，被泰國組合以18：21扳回一城，李吳配決勝局後勁不繼，再輸一局8：21，力戰58分鐘遭反勝，無緣上演「香港打吡」。

羽毛球．中國大師賽︱港隊兩混雙組合齊過關　8強或演香港打吡

李晉熙與吳芷柔遭泰國組合逆轉，無緣8強。（資料圖片／趙子晉攝）
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