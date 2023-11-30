歐聯｜加拿祖建功再扮C朗惹主場球迷不滿　囂張慶祝無好結果

自從上周末攻入驚天倒掛後，曼聯翼鋒加拿祖（Alejandro Garnacho）人氣急升，這名阿根廷新星周三（29日）深夜在歐聯再有進賬，入球慶祝時卻點燃主場的加拉塔沙雷球迷，不過曼聯領先下最終遭對方追平。加拿祖囂張慶祝卻未能笑到最後，這個劇本似曾相識。



在歐聯A組敬陪末席的曼聯，今輪作客對加拉塔沙雷，若有差池隨時在今輪提早出局。上場對愛華頓攻入驚天倒掛的加拿祖，今仗再有貢獻，禁區內一控一射破網，11分鐘為曼聯先開紀錄。

加拿祖攻入生涯首個歐聯入球，當然興奮，這名阿根廷新星入球慶祝時，繼上場再度模仿偶像C朗拿度，今次不是造出「Siuu」，而是先以右手放在耳背，其後再雙手造出「撳地」的「Calma」動作。這個慶祝動作挑釁性十足，加拉塔沙雷的看台隨即傳來噓聲，主場球迷擲下不少雜物，曼聯隊長般奴費南迪斯醒目地立即拉開加拿祖。

加拿祖因太喜歡C朗遭美斯Unfollow？里奧費迪南爆料引網民爭議

英超｜曼聯加拿祖複製朗尼驚天倒掛 「這是我生涯最佳入球之一」

加拿祖慶祝時惹怒加拉塔沙雷球迷，般奴隨即拉開隊友。（路透社）

加拉塔沙雷隊長梅斯利拿（Fernando Muslera）對加拿祖的慶祝動作有不滿，從龍門奔跑40碼與加拿祖算賬，般奴為隊友出頭，與對方有口角，爭執中未有球員被球證警告。

囂張慶祝後，曼聯最終未能3分全取，彷彿重演早前對哥本哈根的一幕，當時般奴攻入12碼後，囂張地看着看台，而加拿祖亦造出「收聲」的手勢。無獨有偶，兩次囂張慶祝後，曼聯同樣未能取勝而回。

歐聯分組賽A至D組出線形勢 曼聯續包尾 阿仙奴大勝奠定首名

歐聯｜曼聯憾和加拉塔沙雷 奧拿拿兩接罰球兩犯錯 坦赫格拒怪責

加拿祖賽後透過社交網站向球迷們致歉，直言在歐聯賽場不能輕視任何對手，如今只剩下一場賽事，他們將會全力以赴爭勝。

曼聯5戰得4分，繼續在A組包尾，即使下輪主場擊敗拜仁慕尼黑，都要寄望哥本哈根與加拉塔沙雷和波，才有機會晉級。