劍擊青年世界盃｜何柏霖憾負無緣獎牌　徐家煥林楷喆主場8強止步

一眾港將分途出戰青年世界盃，佩劍小將何柏霖在土耳其站男子佩劍世界盃，以頭號種子身份躋身淘汰賽，一口氣連挫西班牙﹑波蘭及土耳其殺入8強，可惜以兩劍惜負烏克蘭劍手，無緣獎牌。

至於在香港舉行的男子重劍青年世界盃，徐家煥與林楷喆同樣躋身8強，可惜與獎牌擦身而過。



佩劍青年世界盃今周末在土耳其安塔利亞（Antalya）上演，港隊一共8男7女出戰，今日舉行男子佩劍賽事。

何柏霖（Hugo）在小組賽6戰全勝，以頭號種子身份殺入淘汰賽，首圈輪空後與擊敗另一港將王卓朗的西班牙劍手碰頭，Hugo以15：10先下一城過關，其後鬥來自波蘭的Aleksander Denkiewicz，中段一度落後4：8下，第二節及時調整打法，並以15：13反勝對手。何柏霖與主場的土耳其劍手爭入8強，戰情猶如上場的翻版，休息時同樣落後4：8，其後再一次調轉，立即平反敗局，又以15：13逆轉勝，殺入8強。

何柏霖遇上烏克蘭劍手Darii Lukashenko，首節同樣落後3：8，休息後一度追近至1分的差距，惟未能平反敗局，以13：15惜敗，與頒獎台只差一步，他仍然追平港隊男子佩劍青年世界盃的最佳紀錄。

至於其他港將表現，黃子桓在32強不敵意大利劍手；李俊延與李俊林則64強止步；黃卓朗﹑雷鑑津﹑謝匡泓及袁瑋杭在首圈出局。

何柏霖在土耳其出戰佩劍青年世界盃。（香港劍擊總會圖片）

男子重劍青年世界盃在香港上演，近百名來自日本﹑韓國﹑中華台北﹑澳洲﹑西班牙等劍手在宣道國際學校角逐錦標。港隊一共派出30名劍手，徐家煥與林楷喆雙雙打入8強，可惜分別不敵日本及中華台北劍手，無緣4強。