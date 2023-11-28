劍擊．香港公開賽｜林衍蕙本地賽最後一舞　無緣獎項亦是無憾結局

上次看到林衍蕙在劍道上落淚，大概是一年多前的本地賽「會長盃」，當時她觸傷右大腿，那次重創改變了這名女子佩劍港將的劍擊生涯。林衍蕙日前出戰香港公開劍擊錦標賽，16強遇上多年隊友兼老對手歐倩瑩，除下面罩後，她再度垂淚，原來今次是她最後一次以劍手身份亮相本地賽。

回首15年全職劍手生涯，經歷高低起跌，從劍擊中學習﹑成長，以更堅韌的心態準備迎接人生新一頁。



林衍蕙在去年6月的本地賽重創，錯過兩項大賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

去年6月的「會長盃劍擊錦標賽」，林衍蕙出戰16強，其中一劍進攻打弓步後，立即按着右大腿後方，躺在地上動彈不得，從她的表情都知道有多痛，人稱「聰妹」的林衍蕙（因她的哥哥是佩劍港將林衍聰），立即被送往醫院，發現右大腿兩條肌肉撕裂，收縮3厘米。

重傷後一年多，這條大腿不論在練習或比賽仍然隱隱作痛，時好時壞，傷患難以根治，每當提升訓練量和訓練強度，傷處就告訴聰妹，已經負荷不了。聰妹在今次比賽前一星期嘗試加量，頭兩日都還可以，但到周二的練習末段已覺不妥，隔日朝早連落床都痛。物理治療師說她的右腳已「過度使用」（Overuse），其後兩天不斷做物理治療，此前從未試過早上7點起床熱身，這星期她堅持早起了，並服用止痛藥，希望痛楚不要影響本地賽最後一舞。

「我好擔心，因為我想在最後一次比賽表現最好的自己，不留下任何遺憾。」

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重創後一年多，林衍蕙（右）的傷患處仍然隱隱作痛。（梁鵬威攝）

林衍蕙本想在上次的會長盃以獎盃告別本地賽，可惜8強止步，無論今次成績如何，也是聰妹最後一次出戰本地賽。自從重創後，聰妹已萌生退役念頭，然而即使腦海預演了多少次，以為已做好心理準備，原來仍有留戀。

「（比賽前一晚）我只是當平常比賽看待，不算緊張，我提醒自己輕鬆面對及享受比賽，但一想到今次是最後一次（香港）比賽，好多最後一次及畫面浮現，不自覺就流下淚，畢竟在這（劍擊）圈子打滾多年，還是有點不捨。」

林衍蕙在16強遇上多年隊友兼老對手歐倩瑩，二人賽前許下承諾，用盡全力打，兩人完全沒有保留，最終聰妹以13：15憾負，本地賽生涯告一段落，但先落淚的竟然是歐倩瑩：「本身不想由我把她（林衍蕙）打下來，但她覺得這樣的結局最好，我們用一場精彩的交手為她留下最美好的回憶。」

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林衍蕙與多年隊友歐倩瑩碰頭，想不到隊友比林衍蕙更早流淚。（梁鵬威攝）

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從2010年開始合作，13年間並肩作戰，所有回憶一下子湧上心頭，兩人一個擁抱勝過千言萬語，林衍蕙都忍不住流淚，她說是不捨及喜悅的眼淚。就算她離開劍道後，一時未能平伏，師妹朱詠翹與哥哥林衍聰先後上前與她擁抱。

「我同哥哥（林衍聰）感情更好都是因為劍擊，大家有了共同話題，在劍道上互相扶持，互相見證大家的高低起跌，以後阿哥都沒有機會（在香港）再看我比賽……」說到這裏，聰妹又有點哽咽。其實林衍聰當日才得知胞妹迎來最後一戰，他隨即趕入亞博，可見他們兄妹之間在劍道所建立的深厚感情。

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林衍蕙完成賽事都哭成淚人。（梁鵬威攝）

林衍聰當日才得知胞妹迎來最後一戰，他都隨即趕入亞博。（梁鵬威攝）

由2008年開展全職運動員生涯，一晃眼15年，贏過世界盃分站獎牌﹑亞錦個人賽獎牌，但未曾出戰奧運及亞運個人賽，林衍蕙認為自己的劍擊生涯已算圓滿，「未參加過亞運（個人賽）及奧運，當然有點不開心，但有些事情是『整定』的，有遺憾才是最完美」。她從劍擊得到的不只是獎牌，更是畢生受用的心態：「劍擊令我不會輕易言棄，就算別人覺得你不能成功，我就要做到。」

即使林衍蕙告別本地賽，她將隨隊出戰下月的法國站大獎賽，等待明年3月給束全職運動員合約後，才正式掛劍。

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