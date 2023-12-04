英超｜曼城補時得益變無得益　夏蘭特怒髮衝冠爆粗狂鬧球證

曼城尖刀艾寧夏蘭特（Erling Haaland）對着球證怒吼，目露凶光，這一幕在社交網站瘋傳。

英超周日（3日）深夜的曼城對熱刺，「藍月亮」補時階段基亞利殊獲得一次單刀機會，執法球證卻收回得益，吹回夏蘭特被對方跌踢的犯規，最終兩軍打成3：3平手。夏蘭特賽後怒火仍未熄滅，社交網站轉發這片段鬧爆判決，而主帥哥迪奧拿賽後為求自保，溫和地回應球證的裁決。



英超今輪重頭戲曼城對熱刺，古路施夫斯基力壓尼敦阿基搶點頭槌破網，90分鐘助熱刺追成3：3平手。曼城補時階段再有一次機會，艾寧夏蘭特在中圈被勾跌，這名挪威前鋒未有倒地，隨即起身繼續攻勢，再交出恰到好處的傳送予前方的基亞利殊，3名熱刺守衛亦在這名曼城翼鋒的後方，若繼續推進有機會變成單刀。

夏蘭特。（路透社）

原本舉起雙手示意得益的球證賀柏（Simon Hooper），當基亞利殊推進時，哨子聲突然響起，曼城由有得益變無得益。曼城眾將立即向球證表達不滿，主帥哥迪奧拿亦向第四球證投訴，當中夏蘭特最激動，彷彿差點把球證殺死一樣，十分猙獰。

夏蘭特與球證爭論後，怒火未消，向場邊高呼粗口，即使完場後，這名挪威國腳依然怒氣衝衝，繼續投訴，曼城工作人員隨即把他攔住，其後直接返回更衣室。夏蘭特賽後透過社交網站，再度表達對這個判決的不滿及不解，轉發這片段並配上「W*F」。

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當看到曼城失守被追和的一球，主帥哥迪奧拿猶如雲高爾上身，變成滾地葫蘆，可見他有多失望。面對球證爭議的判決，哥帥賽後未有作出激烈的回應，事關他擔心與「徒弟」有相同下場，「我唔會好似阿迪達咁回應（球證判決），當你睇到一張相好難下定論，當時球證先俾得益，攻勢繼續，然後再吹停賽事，我唔明白點解咁做。」

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看到夏蘭特如此激動，哥迪奧拿當然維護他，「這是正常反應，其他球員都有相同的反應，若果球員不能與球證溝通的話，我們全隊都已被趕出場，他（夏蘭特）只是有點失望。」