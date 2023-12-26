吳艷妮創佳績又屢陷偷步爭議　懶理hater始終如一｜2023體壇人物

中國「田徑女神」吳艷妮的2023年在爭議聲中經歷高低起跌，不變是我行我素的態度。

從失意亞錦賽而起，世大運反彈跑出生涯佳績，到亞運又陷偷步風波，但年底在全國學生運動會揚威。無論在巔峰還是低谷，吳艷妮從來依心直說，霸氣滿溢，言論不會遷就其他人喜惡，大方承認曾割雙眼皮，一句「就算我再次偷步，那又如何?」足見其處世之道。



中國跨欄選手吳艷妮度過了大起大跌的2023年。（新華社）

跨欄好手吳艷妮在2023年不斷經歷起跌，先在6月的全國田徑冠軍賽的100米欄以12.93秒贏得冠軍，令人期望之後的比賽。

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亞錦賽偷步與裁判爭論

在亞洲田徑錦標賽的100米欄決賽，吳艷妮被視為中國的獎牌希望，但因偷步被取消資格。她與工作人員及裁判爭辯超過4分鐘，七情上臉，十分激動，令賽事一度暫停，惟最終未能推翻判決，黯然離場。對於這次偷步，她說：「我不灰心也不難過，只是覺得遺憾和不甘心更多一點。」

在亞錦賽決賽，吳艷妮被取消資格後黯然離場。（直播截圖）

世大運跑出生涯佳績

在8月的世界大學生運動會，吳艷妮從低潮中重新站起來，突破自己，穩定地跑出13秒以內。她在初賽跑出12.98秒晉級，到準決賽刷新個人最快時間造出12.86秒。在決賽，她更進一步，跑出12.76秒，力壓應屆亞錦賽冠軍、印度跑手耶拉芝（Jyothi Yarraji）奪得銀牌。

吳艷妮出戰世大運女子100米欄贏得銀牌。（新華社）

世大運女子100米欄決賽，斯洛伐克選手得金牌（右），吳艷妮得銀牌（中）、耶拉芝（左）得銅牌。（新華社）

12.76秒這個時間對吳艷妮意義重大，這是她跨欄生涯的最佳時間，首次跑入12.8秒以內，亦令她達到巴黎奧運標準，有資格在來年登上奧運舞台。正當大家期望她在杭州亞運乘勝追擊時，偷步的爭議再出現。

杭州亞運的女子100米跨欄決賽，中國選手吳艷妮因偷步被裁判出示紅牌。（林靄怡攝）

杭州亞運再陷偷步爭議

在國慶日晚的女子100欄決賽，26歲的吳艷妮明顯偷步，遭取消資格，她不服裁決，向裁判投訴，擾攘了數分鐘，她自稱受到鄰線的耶拉芝影響。裁判需時核實，准許她跟耶拉芝參與第二次起跑。在第二次起跑，吳艷妮以12.77秒第二名過終點，那時她仍堅持自己無辜，跟現場記者說「因為有旁邊對手的影響」。

在杭州亞運的100米欄決賽，吳艷妮最初強調是被耶拉芝影響到才偷步。（資料圖片）

然而，裁判核實後發現吳艷妮第一次起跑偷步0.214秒，所以被判罰成績無效。耶拉芝則在發令槍響前0.016秒起跑，較為充足的理由證明自己是受到吳艷妮的影響才提前起跑的，所以她最終沒有被判偷步，第二次起跑成績有效，獲得銀牌。吳艷妮投訴受對手影響，但從數據所見，事實剛好相反，是她影響了耶拉芝偷步。

在100米欄決賽，吳艷妮與裁判理論。（資料圖片）

拿得起、放得低！吳艷妮得悉是自己犯錯後，當晚在微博道歉：「我實在是太想拼下這場比賽了，甚至對身邊的印度選手亞拉吉（耶拉芝/Jyothi Yarraji）出現了誤判，真的很對不起她。」她表示會接受失敗，正視失敗，重新再出發，「體育教會我的，就是在哪裏跌倒就在哪裏爬起來」。

中國跨欄代表吳艷妮。（資料圖片）

「就算我再次偷步，那又如何？」

在11月的全國學生（青年）運動會，吳艷妮在大學乙組女子100米跨欄跑出13.14秒，大熱姿態奪得金牌。她當時大方地談到亞運偷步事件：「人生畢竟有失敗的過程、有瓶頸的時候，你怕什麼呀？只要跨過去就好了，所以說我在（偷步事件後）第二天就去逛街，我都把這件事忘記了，然後有很多人都提醒我不要再偷步。我再說的是，就算我再次偷步，那又如何？」

「我吳艷妮輸得起，也贏得起，這是競技體育教曉我的人生小道理。」這一句充滿霸氣。

大多中國運動員予人內斂沉實、低調寡言的形象，但吳艷妮十分獨特，從不低調，我行我素，性格張揚。在運動場上的成績及鮮明的性格，還有甜美的外表，為她吸引了不少支持者；在7月的時候，她的微博擁有39萬粉絲，到12月初已大增至99萬。

吳艷妮的右臂上有紋身。（微博）

不過，亦有不少人討厭她、質疑她。面對網上的hater（攻擊她的人），來自四川的吳艷妮從沒有退避，願意狠狠地回擊。她在手臂當眼處紋身，表示紋身是勉勵自己的動力。整容是很多名人的禁忌話題，但她承認割過眼皮，原因也很簡單直白，她早前接受《騰訊》訪問時解釋：「女生愛美，我也想要自己變美，我不可能因為網上的某些言論，去阻斷我通往美的道路。」

她說：「他們說吳艷妮又整了下巴又整了鼻子，我很開心，說明我化妝化得好，我很謝謝他們。但我的下巴確實沒整，天生的就是這麼尖，以前是嬰兒肥。現在瘦下去了，體脂率很低，很多黑粉在評論區放我2017年的截圖，確實很胖很黑。體脂率降了之後，他們就覺得我去整容了，其實沒有，我體脂率是13%。」

吳艷妮在全國學生運動會輕鬆奪金。（微博截圖）

如今，吳艷妮不但是一位運動員，在網上還有很大影響力，說得上是一位「網紅」，但她對「網紅」的身分感到不滿。她說：「我從事這個項目11年了，我每天辛辛苦苦的，我是為了當網紅嗎？不是的。醫生他們從事這麼多年，律師還有法醫這些，別人想成為網紅嗎，不是的。所以說，網紅這個詞都是在侮辱我們所有運動員。」

在成功與失敗、讚賞與爭議之間來回折返，吳艷妮走完了2023年的競賽路，在她眼前是2024年的巴黎奧運。在奧運，無論她能再創高峰，抑或黯然離場，相信吳艷妮依然是那位贏得起更輸得起的四川姑娘。