吳艷妮亞運後首戰全國學生運動會　訓練多人圍觀合照簽名來者不拒

在杭州亞運女子100米跨欄決賽，中國「跨欄女神」吳艷妮偷步引起軒然大波，其後這名中國26歲的跨欄女將在網上世界老是被抨擊。偷步風波過後，吳艷妮相隔一個月多再度亮相田徑場，出戰全國學生（青年）運動會，而她踩場練習又惹爭議。



女子110米跨欄決賽，中國選手吳艷妮因偷步被裁判出示紅牌。（林靄怡攝）

憑甜美的外表，加上愈來愈好的成績，26歲的吳艷妮中國跨欄女將變「跨欄女神」，但她在杭州亞運女子100米跨欄決賽偷步，重蹈今年亞錦賽的覆轍，偷步理論上被直接取消資格，但吳艷妮在偷步後，一直留在場上，繼續與裁判爭論，其後竟然可以照常出賽，並以第二完成，吳艷妮照常披國旗慶祝，但大會最後公布，吳艷妮因偷步而被「DQ」。

吳艷妮的成績在國內備受關注，卻在大賽連番失利，慢慢成為網民攻擊的對象。吳艷妮在網上言論同樣出位，是惹火人物，就如曾經有網民質疑她整容，她大方承認，並說：「我就喜歡他們看不慣我又幹不掉我的樣子，開心！」直接向網民「挑機」。

吳艷妮偷步風波 上訴對話公開 冇DQ印度選手有原因｜杭州亞運

吳艷妮偷步仍獲出賽惹爭議 100米欄第二名衝線終被DQ︱杭州亞運

亞運人物誌．吳艷妮｜跨欄女神我行我素 整容紋身爭議中突破自己

吳艷妮亞運後首度出戰，參加全國學生運動會。（資料圖片／Getty Images）

杭州亞運偷步風波一個月後，吳艷妮回歸賽場，參加全國學生（青年）運動會，她將會代表北京體育大學出戰大學乙組的女子100米跨欄及女子4X100米接力。

吳艷妮必定是今屆其中一名星級運動員，日前她亮相訓練場，當然成為全場的焦點，人氣似乎未受偷步風波影響，不少選手﹑工作人員及義工排隊與吳艷妮合照及簽名。當這名「跨欄女神」踩場練習時，不少人圍觀，而吳艷妮同樣一絲不茍，起步前做出自己的招牌動作，雙手一揮﹑指一指天﹑再聳一聳肩，然後起跑，與真實比賽差不多。

吳艷妮做足招牌動作，看來只有在場的觀眾受落，仍然無法取悅一眾網民，有網民直言「感覺好像精神有點問題」﹑「覺得她戲好多」﹑「不做演員真浪費」﹑「熱身真的沒有必有這樣」，並質疑她26歲還參加全國學生運動會是為了代言及獎牌，而她的勁敵林雨薇早前宣布不參賽，全國學生運動會女子100米跨欄決賽將在周五（10日）舉行，吳艷妮大有機會奪金而回。