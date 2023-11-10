吳艷妮全國學生運動會女子100欄大熱奪金　霸氣回應亞運偷步風波

吳艷妮自杭州亞運的偷步風波後，在廣西舉行的全國學生（青年）運動會中首度出戰，結果在大學乙組女子100米跨欄跑出13.14秒，大熱姿態奪得金牌，這名中國「跨欄女神」賽後接受訪問，回應亞運偷步事件，她的回應盡顯霸氣。



吳艷妮出戰全國學生（青年）運動會的大學乙組女子100米跨欄，勁敵林雨薇早前宣布不參賽，這名26歲跨欄女將奪金機會高唱入雲，而她早前在場地熱身時，同樣惹來爭議。

吳艷妮今日（10日）出戰100欄決賽，起跑前繼續展示她的招牌動作，結果跑出13.14秒，以接近半秒的優勢拋離次名的對手，輕鬆奪金。

吳艷妮亞運後首戰全國學生運動會 訓練多人圍觀合照簽名來者不拒

亞運人物誌．吳艷妮｜跨欄女神我行我素 整容紋身爭議中突破自己

吳艷妮在全國學生運動會輕鬆奪金。（微博截圖）

吳艷妮在場內場外都是今屆全國學生運動會的大名運動員，每當她現身，也有不少觀眾﹑工作人員﹑甚至選手圍觀，要求與她合照和簽名，吳艷妮來者不拒，她直言粉絲對她的支持十分重要，是她繼續走下去的動力。

吳艷妮在網上同樣是風頭人物，只要她出現就有爭議，尤其是杭州亞運的偷步事件，她再有霸氣回應，「人生畢竟有失敗的過程﹑有瓶頸的時候，你怕什麼呀？只要跨過去就好了，所以說我在（偷步事件後）第二天就去逛街，我都把這件事忘記了，然後有很多人都提醒我不要再偷步。我再說的是，就算我再次偷步，那又如何？」

（微博截圖）

吳艷妮的霸氣回應，難免再惹網民的批評，不斷斟酌為何吳艷妮26歲還參加學生運動會，「她多大了？還混學生賽呢？不知道的我以為她早跑職業世界田聯了呢」﹑「她幾歲了？還去參加學青賽，大人比不過跟孩子比麼？」

面對排山倒海的爭議，吳艷妮反而冷靜面對，「現在的我情緒比以往穩定，不會因一些外在原因影響自己心情，我吳艷妮輸得起，也贏得起，這是競技體育教曉我的人生小道理。」在世大運取得巴黎奧運入場券，吳艷妮坦言下個目標是在奧運會突破自我，她的個人最佳時間是12.76秒。

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