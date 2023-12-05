比寧咸97%得票獲頒金童獎　承認還有一弱點要令安察洛堤失望

20歲英格蘭中場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）周一（4日）晚出席《都靈體育報》的頒獎禮，獲頒金童獎。他獲頒兩個大獎，除了由50位記者選出的金童獎外，還得到由300萬網民選出的網上金童獎。



比寧咸與父母一同出席頒獎禮，他在台上說：「很幸運能夠跟一些優秀的球員一起踢波，很高興聽到世界對我的讚賞。要成為世上最佳的球員，不但要表現好及入波，還必須幫到球隊。」

「我為世上最好的球隊效力。我們努力地去贏每一場比賽，很開心可以成為皇家馬德里的一分子。」比寧咸說：「無論在國家隊還是球會，壓力都很大，我的隊友都是頂尖的球星。我有很多偶像，朗尼對我的影響很大。」

他談到英格蘭傳奇球星朗尼：「作為一位來自英格蘭的球員，他踢波的風格，以及戰鬥的方式（都對我影響很大），但我還有在其他球員身上學習。」金童獎創立20年來，比寧咸是第三位得獎的英格蘭球員，之前的是2004年的朗尼及2014年的史達寧。

比寧咸今季加盟皇馬後表現更上一層樓。（Getty Images）

「我非常幸運可以踢波。如果沒有足球，可能我現在唸大學。多謝家人從小就帶我認識這項運動。如果沒有足球，我就不是現在的我。」

《都靈體育報》上月公布比寧咸得到今屆金童獎，報道指這位效力皇家馬德里的中場在滿分500票中，以485票的壓倒性高票當選，得票率高達97%。據西班牙《馬卡報》透露，在50位投票的記者中，只有5人沒有將他列為首選。比寧咸的得票率與2017年得主基利安麥巴比看齊，當年麥巴比在滿分300中取得291票，得票率同樣是97%。

比寧咸多謝安察洛堤為他安排了一個合適的位置。（Getty Images）

在頒獎禮當日，《都靈體育報》刊出比寧咸的專訪，他開玩笑表示仍有一方面仍令皇馬主帥安察洛堤失望。這位今夏以1.03億歐元從多蒙特加盟皇馬的球員說：「我知道有一方面令你（安察洛堤）失望了……我仍然不會說西班牙語。很抱歉，在使用這種語言上，我遇到意想不到的障礙。我承認這對我很困難。不過，我承諾、保證會盡最大努力。」

比寧咸加盟皇馬後，獲安察洛堤看重，安排他擔任自由度較高的進攻中場，讓他有很多機會參與進攻，並入到禁區埋門。比寧咸成為今季皇馬的頭號射手，13場西甲攻入11球，4場歐聯攻入4球，入球率相當驚人。他說：「我付出努力，全情投入，取得優秀的成績，但這一切都要歸功安察洛堤，他為我找到一個合適的位置，給予我自由，令我可以在球場上翱翔。」