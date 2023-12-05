蘇亞雷斯入球奠勝告別甘美奧　倚靠止痛藥延續足球生涯黃昏

蘇亞雷斯（Luis Suarez）在周一（4日）踢完在巴甲球隊甘美奧的最後一場比賽，他也用全場唯一一記入球作出完美告別，助球隊在主場以1：0擊敗華斯高。

賽後這名烏拉圭射手與家人在球場上與球迷道別，「這一天十分難以置信及難忘，我們將永遠把你們記在心中。」



2022年離開歐洲主流球壇，蘇亞雷斯回歸在烏拉圭的母會蒙特維多國民隊，助球隊奪得甲組聯賽冠軍後，於今年1月加盟巴甲的甘美奧。

蘇亞雷斯在告別球會一役中，為甘美奧射入致勝一球。（Getty Images）

這名曾是當代最強「9號位」之一的射手，雖然年屆36歲高齡，但在甘美奧依然表現出色，踏入這場比賽之前，蘇亞雷斯各項賽事上陣52場攻入26球。今場第46分鐘，他在蛾眉月接應隊友橫傳，燙射至遠柱入網一箭定江山，助甘美奧擊敗華斯高全取三分，亦為自己在這間球會的最後一場比賽畫下完美句號。

完場後，蘇亞雷斯的家人跑出草地與其擁抱，一家五口在下着雨的球場內與球迷告別，甘美奧的球迷亦起立鼓掌，向這位烏拉圭傳奇射手致敬。「我與家人希望感謝你們所有人的愛戴，以及昨天在甘美奧競技場所經歷的一切。這一天十分難以置信及難忘，我們將永遠把你們記在心中。」

目前蘇亞雷斯職業生涯入球數達到555球，在現役球員中僅落後於利雲度夫斯基（610球）、美斯（821球）及C朗拿度（867球）。

甘美奧亦在社交平台X（前稱Twitter）發文向這位射手致謝：「感謝你，蘇亞雷斯，你在我們的歷史中寫下美妙一頁。作為現役入球排名第4的得分手，你為我們攻入了其中27球。無論你在哪裏，你都將永垂不朽！」

自美斯在7月加盟國際邁亞密後，「哨牙蘇」前往美國與該名巴塞舊隊友重聚的傳聞便此起彼落，但實際上蘇亞雷斯這一年飽受傷患困擾。6月時阿根廷傳媒《TyC Sports》曾報道，甘美奧主席Alberto Guerra透露蘇亞雷斯為了上陣比賽，幾乎每天都要接受注射及服食特別的補給品，情況更嚴重至傳出可能需要換上人工關節。

近日接受烏拉圭電台Radio 890 Sport訪問時，蘇亞雷斯表示每場比賽前他都要服食三粒止痛藥，並在上陣前1小時接受注射，「不然的話我無法比賽，我只能『趷下趷下』。」

「我想或許5年後，我無法跟朋友踢五人足球。事實是每天早上我走第一步時已非常疼痛，每個人看到我時都覺得我不可能上陣比賽。兒子叫我陪他一起踢波，但我卻無法做到。」

蘇亞雷斯近日接受訪問時，承認自己每場比賽前都需服食止痛藥及接受注射。（Getty Images）

Goal.com報道，蘇亞雷斯賽後受訪時曾表示不確定未來會是如何，「我能感受到疼痛，我的身體正在告訴我。經歷一段漫長的職業生涯後，我希望享受並由自己決定一切。」他表示需要休息，與家人享受生活，「然後命運將告訴我未來在哪裏。」

「哨牙蘇」如今已36歲，加上受嚴重傷患困擾，與美斯「再續前緣」似乎難以成事，不過著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）表示，蘇亞雷斯現正與國際邁亞密討論最後細節，雙方將簽約一年，並可能會有延長一年選項，似乎他的職業生涯仍未正式結束。