26歲芬蘭冰球名將撞門柱頸部受創　胸部以下癱瘓雙手功能衰退

26歲芬蘭冰球運動員夏嘉娜（Sanni Hakala）上月為瑞典球會比賽期間，撞到龍門柱，頸部受傷，送院接受手術。她近日透過社交網站宣布，胸部以下癱瘓，手部功能衰退，不但從此告別冰球運動，餘生更可能要坐輪椅活動。



夏嘉娜上月為HV71比賽時出意外，頸部受傷。（夏嘉娜Instagram）

夏嘉娜效力瑞典球會HV71，也是球隊的隊長。在11月24日的瑞典女子冰球聯賽，夏嘉娜代表HV71上陣對Djurgårdens，在比賽的第一節，她進攻時撞向龍門柱，頸部受傷，伏在地上，被送到醫院搶救，接受緊急手術。

夏嘉娜撞向門柱。（網上片段截圖）

夏嘉娜上周四（11月30日）在Instagram發文，交代傷勢，她表示這次撞龍門柱的受傷導致胸部以下癱瘓，雙臂雙手功能衰退。她寫：「我仍然難以理解發生什麼事，那次撞龍門柱的受傷及後果竟嚴重至此。冰球多年來是我人生重要的一部分，而我不但被迫結束冰球生涯，餘生更可能要坐在輪椅上活動。」

夏嘉娜去年代表芬蘭參加北京冬奧，贏得銅牌。（Getty Images）

夏嘉娜在文中多謝家人、朋友、球迷、球會及醫療人員的照顧及支持。她寫：「目前，我要將所有精力集中在康復之上，希望可以盡全力痊癒。故此，我及HV71不會再就受傷作任何回應，希望大家可以尊重我及我的家人。」

她在最後一段表示：「情況明顯糟糕，但我不會害怕去面對。」

夏嘉娜是芬蘭的著名冰球員，由2016年起入選芬蘭女子冰球隊，協助球隊在2018及2022年分別贏得冬季奧運銅牌，另外在2019年贏得世錦賽銀牌。

在10月，英國的一場冰球比賽發生致命事故，諾定咸豹隊（Nottingham Panthers）前鋒莊遜（Adam Johnson）遭對手冰鞋的刀鋒割傷頸部，大量出血，送院後不治。英國警方在上月中以涉嫌誤殺拘捕一人。