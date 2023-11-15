冰球割頸意外｜莊遜遭對手冰鞋𠝹頸身亡　警方以涉嫌誤殺拘捕一人

冰球運動員莊遜（Adam Johnson）上月底在英國一場比賽中，遭對手柏格夫（Matt Petgrave）的冰鞋割破頸部，送院後不治。當地警方表示，昨日（14日）以涉嫌誤殺拘捕一人，該嫌疑人仍被扣留。



當地舉行追悼儀式，予球迷悼念意外身亡的莊遜。（路透社）

南約克郡警方表示，驗屍後證實，莊遜因頸部的致命傷而身亡。警方續指，在周二拘捕一名男人，該嫌疑人仍在扣留當中。英國傳媒報道，警方以涉嫌誤殺拘捕該男子。

了解事件：冰球員遇恐怖意外割喉亡 目擊球迷忘不了慘痛一幕

莊遜遭割傷頸部後，大量出血。（網上片後截圖）

南約克郡警方的偵查部門總警司賀斯科爾（Becs Horsfall）說：「我們一直廣泛調查，去拼湊這件令莊遜身亡的前所未有事件。我們與這個範圍的專家緊密交流，協助我們調查。我們會繼續與謝菲爾德市議會的健康和安全部門合作，他們正支持我們的調查。」

莊遜上月底在球場上遇上罕見意外，終年29歲。（網上圖片）

賀斯科爾表示莊遜的逝世對當地居民以至全球的冰球迷都造成衝擊，呼籲公眾不要發表有可能阻礙調查的評論及猜測。

事件發生在10月28日，來自美國的莊遜代表諾定咸豹隊對錫菲鋼鐵人，期間莊遜被對方球員柏格夫的冰鞋割破頸部，送院後不治，終年29歲。

【慎入：意外片段】

事發後，英國的精英冰球聯賽宣布，雖不強制球員戴護頸，但強烈鼓勵球員及裁判使用。至於管理精英冰球聯賽以下各級聯賽的英格蘭冰球總會已下令，由明年起，所有球員強制戴護頸。